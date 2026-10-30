¿Sales bachiller este año? Conoce los requisitos para obtener tu Diploma en formato digital

Los estudiantes bolivianos de 17 años o menos que concluyan el bachillerato en 2026 podrán acceder a su Diploma de Bachiller en formato digital sin necesidad de contar con credenciales de Ciudadanía Digital, informó el Ministerio de Educación.

Para obtener el documento, los menores de edad deberán ingresar al portal oficial del Ministerio y registrar únicamente tres datos: número de Cédula de Identidad, fecha de nacimiento y código RUDE o RUDEAL.

Portal estará habilitado desde diciembre

El Ministerio de Educación informó que el sistema estará disponible a partir de diciembre de 2026, momento desde el cual los estudiantes podrán introducir sus datos y acceder a su diploma en formato digital.

La medida busca facilitar el acceso al documento para quienes todavía no hayan cumplido los 18 años.

Menores no necesitan Ciudadanía Digital

A diferencia de los estudiantes mayores de edad, los bachilleres de 17 años o menos no deberán utilizar credenciales de Ciudadanía Digital de la Agetic para acceder al diploma.

El procedimiento será realizado directamente mediante el portal del Ministerio de Educación con los datos personales y educativos solicitados.

En cambio, quienes tengan 18 años o más podrán utilizar sus credenciales de Ciudadanía Digital para acceder al documento.

No existe plazo límite para estudiantes

El Ministerio también aclaró que no existe un plazo límite para que los estudiantes se registren en Ciudadanía Digital.

La cartera de Estado pidió a las direcciones departamentales, distritales y unidades educativas difundir esta aclaración para evitar confusión entre estudiantes y padres de familia.

Recomiendan acudir a canales oficiales

Educación recomendó a estudiantes y familias verificar cualquier información relacionada con el diploma digital mediante sus cuentas y plataformas oficiales, ante publicaciones engañosas que puedan circular en redes sociales.