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“Necesito una operación de mi ojo”: albañil sufrió descarga eléctrica y pide ayuda en Cotoca

Orlando Paco González, un albañil de 27 años y padre de dos niños, quedó con el 80% de su cuerpo afectado tras una fuerte descarga eléctrica. Su familia apela a la solidaridad ciudadana para reunir 50.000 bolivianos destinados a cirugías de emergencia e injertos urgentes que eviten que pierda la vista.

Red Uno de Bolivia

30/10/2026 15:50

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Joven albañil sufre descarga eléctrica en Cotoca y pide ayuda para cirugías que eviten que pierda la vista
Santa Cruz, Bolivia

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Orlando Paco González, un joven albañil de 27 años y padre de dos niños de 3 y 7 años, se encuentra en una situación crítica tras sufrir una severa descarga eléctrica mientras trabajaba en el municipio de Cotoca. El accidente le dejó el 80% de su cuerpo afectado con quemaduras de segundo y tercer grado, el rostro desfigurado y graves lesiones en el cráneo que requieren injertos urgentes. Actualmente, además, corre el riesgo inminente de perder la visión en un ojo.

Una semana en terapia intensiva y alta obligatoria por falta de recursos

Tras el accidente, Orlando permaneció una semana en la unidad de terapia intensiva y estuvo hospitalizado un total de 15 días. No obstante, debido a la escasez de recursos económicos para cubrir los costosos gastos médicos y sus intervenciones, su familia se vio en la dolorosa obligación de solicitar su alta médica.

"Estábamos trabajando, estaba revocando una fachada y el cable de alta tensión estaba cerquita, ahí fue que me agarró de mi cabeza y salió por mi pie. Necesito una operación del ojo y de mi cabeza falta un pedazo de carne, es un injerto de piel", relató el afectado.

El impacto familiar y la carga sobre un adulto mayor

Ante la imposibilidad de que Orlando pueda trabajar para sostener a su hogar, su padre —un adulto mayor— ha tenido que asumir en solitario la carga económica familiar.

"Yo he ayudado a todos, porque quién va a ayudar, él no tiene, no tengo familiares aquí", expresó con preocupación el padre del joven.

Por su parte, su esposa manifestó con dolor: "Ver a mi esposo así, que no pueda trabajar, me siento impotente. Quisiera irme a trabajar a otro lado, pero no puedo dejar a mis hijos porque son chiquitos".

Debido a su precaria situación económica, la familia apela de manera urgente a la solidaridad de la ciudadanía, instituciones y empresas de buen corazón para reunir aproximadamente 50.000 bolivianos, monto indispensable para pagar las complejas cirugías de reconstrucción e injertos que el joven necesita con extrema prioridad para salvar su vista y mejorar su salud.

Las personas e instituciones que deseen brindar su apoyo pueden comunicarse de manera directa al número de contacto 69742795.


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