Vecinos en alerta por motochorros: organizan patrullajes para proteger sus calles en El Alto

Tras un asalto armado que encendió la preocupación de los vecinos, habitantes del Plan 561, en El Alto, anunciaron que se organizarán para realizar patrullajes y activar mecanismos de alerta ante la presencia de presuntos delincuentes que operarían a bordo de motocicletas sin placa.

Los testimonios recogidos en la zona dan cuenta de robos a transeúntes, entre ellos el asalto a una joven a quien le arrebataron la cartera. Los vecinos también sospechan que los mismos sujetos estarían involucrados en otros hechos delictivos registrados en distintos sectores de la ciudad.

“Entonces nosotros pedimos mayor seguridad para nuestro plan 561, no solo acá sino en toda la ciudad de El Alto”, manifestó uno de los habitantes.

Vecinos plantean patrullajes y alarmas

Ante la preocupación por nuevos hechos delictivos, los habitantes plantean recuperar las brigadas vecinales y coordinar acciones para vigilar las calles y alertar sobre situaciones sospechosas.

“Lo que necesitamos es por lo menos autoconvocarnos como vecinos y empezar a hacer nuestros patrullajes vecinales”, señaló otro vecino.

Entre las medidas que proponen está organizarse por sectores, cerrar algunas calles cuando sea necesario y activar alarmas comunitarias para advertir sobre la presencia de personas sospechosas.

Padres de familia activan brigadas escolares

La preocupación también llegó a las unidades educativas. Padres de familia de la unidad educativa Donoso Torres se declararon en alerta ante denuncias sobre la presencia de presuntos motochorros en inmediaciones del establecimiento.

Según los testimonios, los estudiantes serían parte de los principales grupos vulnerables, por lo que los progenitores plantean reforzar las brigadas escolares y acompañar a sus hijos durante los recorridos de ida y retorno a sus domicilios.

“Debemos de estar los papás alerta, estar al pendiente de nuestros pequeños”, expresó una madre de familia.

Los padres anunciaron que buscarán organizarse para evitar que los estudiantes se conviertan en nuevas víctimas de la delincuencia y solicitaron mayor presencia policial en los alrededores de los establecimientos educativos.

Mientras tanto, los vecinos esperan coordinar acciones con la Policía para reforzar la seguridad en el Plan 561 y otros sectores de El Alto.