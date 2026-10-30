Lanzan campaña “¿Quién paga la cuenta?” para prevenir violencia durante feriado de Todos Santos

La Policía Boliviana puso en marcha la campaña “¿Quién paga la cuenta?”, una iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la violencia, especialmente durante el largo feriado de Todos Santos, cuando el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede desencadenar hechos violentos.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jesús Silva, explicó que la campaña pretende generar conciencia sobre los efectos de la violencia, que no afectan únicamente a las víctimas, sino también a sus familias, la sociedad y las instituciones.

“Es prácticamente concientizar, sensibilizar, cambiar de carácter a nuestra sociedad”, manifestó la autoridad, al convocar a entidades públicas y privadas, juntas vecinales, transportistas, comerciantes y otros sectores a sumarse a la iniciativa.

Bolivia registra 70 casos de feminicidio

Durante la presentación de la campaña, el jefe policial informó que hasta la fecha se contabilizan 70 casos de feminicidio en el país. Además, señaló que un hecho ocurrido la noche anterior se encontraba en proceso de investigación y que, preliminarmente, podría tratarse de otro feminicidio.

“Lamentablemente también tenemos que informar que a la fecha tenemos 70 casos, pero uno que está en proceso de investigación que se ha suscitado el día de ayer por la noche y reitero lo que va a arrojar de esta investigación es que se trataría de otro caso de feminicidio”, indicó.

Llaman a evitar los excesos durante el feriado

La Policía también advirtió sobre los riesgos de asociar los días de descanso con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, debido a que estas situaciones pueden derivar en episodios de violencia.

La campaña busca involucrar a toda la población en la prevención y promover una convivencia sin violencia durante el feriado de Todos Santos.