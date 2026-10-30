¿Qué encontraron en el Cementerio General de La Paz? Investigadores hablan de fotografías y rituales

Las celebraciones de Halloween y Todos Santos están rodeadas de creencias, leyendas y relatos sobre fenómenos paranormales. En ese contexto, los investigadores Jhons Uribe y Daniko Ruiz compartieron sus experiencias y hablaron sobre los hallazgos que realizaron durante una visita al Cementerio General de La Paz.

Zuriba explicó que, desde su perspectiva y de acuerdo con determinadas tradiciones, estas fechas están relacionadas con la apertura de portales hacia el inframundo, un periodo que, según señaló, se extendería hasta el 3 de noviembre.

“Pero ya hoy es la apertura de portales, se abre el portal del inframundo”, afirmó.

El investigador también relacionó Halloween y Todos Santos con un proceso de sincretismo cultural, en el que se mezclan tradiciones sobre los difuntos con leyendas y relatos paranormales propios de Bolivia.

Fotografías y objetos vinculados a supuestos rituales

Por su parte, Danico Ruiz contó que durante el recorrido por el Cementerio General encontraron fotografías colocadas en nichos y otros elementos que, según su interpretación, estarían relacionados con prácticas de brujería.

El investigador explicó que algunas publicaciones en TikTok muestran instrucciones para realizar rituales utilizando nombres y fotografías de otras personas, con peticiones para causarles enfermedades o incluso la muerte.

“Independientemente de que funcione o no este tipo de prácticas, ya la intencionalidad llama la atención”, señaló.

También relató que en otras investigaciones encontraron velas negras, botellas con sustancias que parecían bebidas alcohólicas y una bolsa cuyo contenido no pudieron identificar. Según contó, esa experiencia los llevó a detener el recorrido.

¿Se puede sentir la presencia de los seres queridos?

Durante la entrevista, Zuriba sostuvo que, de acuerdo con estas creencias, algunas personas pueden percibir la presencia de familiares fallecidos mediante olores, recuerdos o sensaciones particulares.

Recomendó recibir esos recuerdos con tranquilidad y mantener presente a los seres queridos a través de la música que disfrutaban, las oraciones y otros gestos de cariño.

“Ellos vienen a visitarnos, están presentes con nosotros y deben irse de la misma manera, con alegría”, expresó.

Ruiz, en tanto, aclaró que durante sus investigaciones no consideran que toda manifestación percibida corresponda necesariamente a una persona fallecida, sino que hablan de una energía o conciencia, porque —según indicó— todavía no cuentan con evidencia para identificarla como una persona.

Recomendaciones para Halloween y Todos Santos

Zuriba pidió no relacionar automáticamente Halloween con prácticas malignas y recordó que disfrazarse o participar de esta celebración no significa realizar rituales oscuros.

“No hay que satanizar a Halloween. Halloween no es diabólico, no es demoníaco, no es oscuro, no es algo maligno, pero es una fecha propicia también para hacer rituales oscuros”, manifestó.

Entre las prácticas que mencionó, desde sus creencias, están colocar una tijera abierta y un cuchillo en forma de cruz debajo del colchón, cubrir los espejos y tener una ramita de palo santo. También recomendó encender una vela blanca y colocar un vaso con agua como parte de las tradiciones relacionadas con los difuntos.

Finalmente, llamó a vivir estas fechas con calma y recordar con cariño a quienes fallecieron. “Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos”, concluyó.