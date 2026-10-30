Sequía golpea al Cono Sur de Cochabamba: 40.000 cabezas de ganado están en riesgo

La sequía afecta a los municipios de Aiquile, Omereque y Pasorapa, en la provincia Campero de Cochabamba, donde alrededor de 40.000 cabezas de ganado están en riesgo por la falta de agua y forraje.

Según el reporte de los productores, al menos 2.000 animales ya murieron y hasta el momento no reciben ayuda de la Gobernación ni del Gobierno central.

El secretario de Relaciones de la provincia Campero, Juan Carlos Loza, informó que Pasorapa es el municipio más afectado por la emergencia y expresó su preocupación por la demora en la atención a las familias ganaderas.

“Para nosotros, como pequeños ganaderos, día que pasa es una pérdida. Exigimos que las ayudas sean inmediatas, pareciera que las autoridades departamentales y nacionales se han olvidado del Cono Sur, especialmente de Pasorapa”, dijo.

Loza señaló que realizaron gestiones y comunicaciones con distintas autoridades, pero todavía no recibieron asistencia. También indicó que escucharon que la Gobernación estaría solicitando a la Asamblea Legislativa Departamental la aprobación de fondos para atender la emergencia.

Sin embargo, cuestionó que la ayuda pueda tardar en llegar, incluso si los recursos son autorizados, debido a la distancia que existe entre Cochabamba y Pasorapa, un recorrido que supera las 10 horas de viaje.

Ganado muere por falta de agua

El representante provincial informó que los gobiernos municipales realizan la cuantificación de los daños. De acuerdo con los reportes preliminares, cerca de 2.000 cabezas de ganado perdieron la vida por falta de agua, mientras que otras 40.000 están en riesgo.

Asimismo, señaló que algunos dirigentes reportaron que la asistencia estaría más cerca de llegar desde Santa Cruz que desde Cochabamba, situación que aumenta la preocupación de los productores afectados.

Ante la emergencia, Loza pidió el envío de cisternas para transportar agua desde los ríos hacia las comunidades afectadas, debido a que trasladarla desde otras regiones resulta complicado por las largas distancias.