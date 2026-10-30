ABC reporta tramos intransitables y restricciones vehiculares en cinco departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre diferentes puntos con dificultades de circulación en la Red Vial Fundamental (RVF). El reporte incluye tramos intransitables, obstrucciones por trabajos y restricciones vehiculares, además de sectores donde se habilitaron desvíos.

Uno de los puntos afectados se encuentra en Tarija, en el tramo La Central–San Antonio, que permanece intransitable.

Restricciones y desvíos en las carreteras

En Chuquisaca, el tramo Cruce Taperillas–límite con Santa Cruz presenta obstrucciones por trabajos, por lo que la circulación se realiza mediante desvíos habilitados.

En Pando, en el sector bajo de Puerto Rico, se ejecutan trabajos con maquinaria pesada. La ABC recomienda reducir la velocidad y circular con precaución.

En La Paz, el tramo Caranavi–Guanay tiene una restricción vehicular vigente hasta el 3 de noviembre. Los horarios establecidos para la circulación son de 07:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00.

En Santa Cruz, el reporte señala restricciones para vehículos pesados y medianos en el sector San Lorenzo–Salinas, mientras que los vehículos livianos pueden circular con precaución.

En el sector Petacas, la restricción vehicular rige de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30. Asimismo, el tramo Las Petas–Minador, en la ruta hacia San Ignacio de Velasco y San Matías, permanece cerrado hasta las 23:59 de este viernes 30 de octubre.

¿Dónde consultar el estado de las carreteras?

La ABC recordó que los usuarios pueden consultar las condiciones de circulación en la página oficial transitabilidad.abc.gob.bo.

Para reportar emergencias o solicitar información, está habilitado el número de WhatsApp 71219232.

La entidad administra alrededor de 20.000 kilómetros de la Red Vial Fundamental y recomienda a los conductores verificar el estado de las rutas antes de emprender sus viajes.

Importante: El reporte que compartiste tiene partes del texto y de los horarios desordenadas. Por eso, no es posible confirmar con certeza que los sectores San Lorenzo–Salinas, Petacas y Las Petas–Minador estén asociados a esas restricciones específicas. También aparece una referencia a «Km 185 La Floresta» sin suficiente información para identificar su condición. Esos datos deben contrastarse con la imagen original del reporte de la ABC antes de publicar.