Max Jhonny Fernández R., de 23 años e hijo del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó este viernes, cerca de las 10:30, al Palacio de Justicia para enfrentar una audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá su situación jurídica dentro de una investigación por dos presuntos delitos.

A su llegada, el joven fue abordado por los medios de comunicación, que buscaron conocer su versión sobre los hechos que derivaron en su aprehensión. Sin embargo, no brindó declaraciones a la prensa y evitó responder a las consultas de los periodistas.

El investigado fue aprehendido durante el allanamiento a las instalaciones de Fundamax, donde se encontraba junto a su padre. Según los antecedentes del caso, durante el operativo policial habría intentado impedir que los efectivos ejecutaran la orden de aprehensión contra la exautoridad municipal.

Ese episodio dio lugar a una investigación en su contra por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas. Ahora será un juez quien determine las medidas que deberá cumplir mientras avanzan las investigaciones.

El procedimiento en Fundamax también estuvo marcado por el hallazgo de más de 467.000 dólares, dinero que fue encontrado distribuido en dos cajas dentro de las instalaciones.