Abogado de Jhonny Fernández cuestiona proceso y no descarta acudir a instancias internacionales

Samuel Durán, abogado defensor del exalcalde cruceño, Jhonny Fernández, afirmó que no descarta recurrir a instancias internacionales al considerar que durante el proceso judicial se habrían vulnerado garantías de su defendido.

El jurista cuestionó la actuación de la jueza que dispuso la detención preventiva en Palmasola y denunció presuntas irregularidades en el desarrollo de la audiencia cautelar.

“En las áreas constitucionales incluso no descartamos recurrir a la vía internacional”, manifestó Durán al referirse a las acciones que la defensa analiza frente a lo ocurrido durante el proceso.

Aclaró que sus cuestionamientos no se limitan únicamente a la situación de Fernández, sino que, a su criterio, podrían sentar un precedente sobre las garantías que deben respetarse en otros casos.

El jurista sostuvo que la defensa había advertido durante varios días sobre una presunta parcialización de la jueza. Aseguró que anticiparon que la autoridad jurisdiccional podía disponer la detención preventiva de Fernández.

“Siempre lo hemos dicho durante estos siete días que venimos denunciando, en este caso, el actuar del juez, dijimos que era una autoridad parcializada. Dijimos que esta autoridad lo que iba a hacer en una audiencia era ordenar precisamente su prisión preventiva”, declaró.

El abogado también cuestionó el trato que, según su versión, recibió la defensa durante la audiencia y afirmó que no tuvo las mismas oportunidades que la otra parte.

“No hemos sido medidos con la misma vara”, expresó, al sostener que hubo diferencias en el tiempo y la atención concedidos a los planteamientos de cada parte.

Entre sus observaciones, Durán mencionó los plazos de respuesta a los memoriales y la tramitación de los recursos presentados. Aseguró que un memorial de la otra parte habría recibido respuesta en aproximadamente dos minutos, mientras que la apelación de la defensa fue remitida después de cuatro días, pese a que, según indicó, correspondía hacerlo dentro de las 24 horas.

Sobre la declaratoria de rebeldía de Fernández, el abogado sostuvo que las acciones legales promovidas por su equipo no tenían como objetivo dilatar el caso, sino lograr que sus argumentos fueran escuchados por una autoridad imparcial.

Explicó que recurrieron a mecanismos como la acción de libertad, la recusación y otros recursos previstos en la normativa.

“Sí, nos vamos a someter a la justicia, es correcto, todo ciudadano debe hacerlo, pero hay garantías mínimas que establece el procedimiento penal para que esto ocurra”, dijo.