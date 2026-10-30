¿Cuánto subió el dólar en Bolivia en cinco días? Así se movió entre el 26 y el 30 de octubre

La cotización oficial del dólar en Bolivia registró un incremento de 23 centavos de boliviano entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre, al pasar de Bs 11,88 a Bs 12,11 por unidad. El movimiento representa un aumento aproximado del 1,94% en cinco jornadas, según los registros del Banco Central de Bolivia (BCB).

Durante ese periodo, la divisa mantuvo una tendencia al alza, aunque no todos los días presentó variaciones. El primer incremento importante se produjo el martes 27, cuando el dólar pasó de Bs 11,88 a Bs 12,02, es decir, subió 14 centavos en una jornada.

El miércoles 28 la cotización se mantuvo sin cambios, nuevamente en Bs 12,02. Sin embargo, el jueves 29 registró otro avance y alcanzó los Bs 12,12, convirtiéndose en el valor más alto de los cinco días analizados.

Para el viernes 30, el precio oficial descendió ligeramente hasta los Bs 12,11. Pese a esa reducción de un centavo respecto a la jornada anterior, la divisa terminó la semana con un valor superior al registrado al inicio del periodo.

En términos generales, el comportamiento muestra que el mayor movimiento se produjo entre el lunes y el martes, mientras que el jueves se alcanzó el punto más alto de la semana. La diferencia entre el primer y el último registro confirma un incremento acumulado de 23 centavos de boliviano.

Así se cotizó el dólar del 26 al 30 de octubre

Lunes 26: Bs 11,88.

Martes 27: Bs 12,02.

Miércoles 28: Bs 12,02.

Jueves 29: Bs 12,12.

Viernes 30: Bs 12,11.