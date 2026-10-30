La Selección boliviana Sub-15 estuvo cerca de cerrar su participación mundialista con una victoria, pero terminó cayendo por 3-2 frente a Inglaterra en la final de la categoría B, disputada en Azerbaiyán. El desenlace llegó en la última jugada del encuentro, cuando el árbitro sancionó un penal que desató el reclamo del equipo nacional.

Bolivia compitió de igual a igual y encontró en Bairon Gutiérrez e Isai Gutiérrez a sus goleadores. Con sus anotaciones, el combinado nacional llegó a ponerse 2-1 arriba en el marcador; sin embargo, Inglaterra reaccionó y consiguió empatar el compromiso.

Cuando el partido parecía encaminarse a una definición por penales, el árbitro cobró una infracción dentro del área a favor del conjunto inglés. La decisión fue cuestionada por los bolivianos, quienes reclamaron que el contacto se había producido fuera de los límites del área.

En señal de protesta por la determinación arbitral, el arquero de la Verde optó por no intentar detener el lanzamiento. Inglaterra convirtió desde los doce pasos y estableció el 3-2 definitivo, quedándose con la victoria en el encuentro decisivo.

Tras el pitazo final, futbolistas de ambos equipos protagonizaron un breve altercado que no pasó a mayores.

De esta manera, Bolivia concluyó su participación en el Mundial Sub-15 con una derrota que dejó un sabor amargo entre sus jóvenes jugadores. Aunque no pudo quedarse con la final de la categoría B, la campaña de la Verde terminó con un partido disputado hasta el último instante y un desenlace marcado por la controversia arbitral.

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