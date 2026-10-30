Red Uno y Xona Streaming transmitirán el partido inaugural de la Copa Legado

El fútbol formativo internacional se vive desde este viernes en Santa Cruz con el inicio de la Copa Legado 2026, un torneo de la categoría Sub-15 que se disputará hasta el lunes 2 de noviembre en las instalaciones de Sporting Santa Cruz.

El partido inaugural enfrentará a Sporting Santa Cruz y Argentino Juniors de Argentina, desde las 11:00, en la cancha de pasto natural del club anfitrión. El encuentro marcará el inicio de cuatro jornadas de competencia con la participación de seis equipos.

Los aficionados podrán seguir el duelo inaugural a través de reduno.com.bo, Xona Streaming y las plataformas digitales de Red Uno.

La Copa Legado también contará con la participación de Bolívar, Tahuichi, Mi Trópico de Cochabamba y Talento Cracks de Pando. Los equipos estarán distribuidos en dos grupos de tres integrantes.

En el grupo A competirán Mi Trópico, Talento Cracks y Sporting Santa Cruz, mientras que el grupo B estará integrado por Argentino Juniors, Bolívar y Tahuichi.

Uno de los atractivos del campeonato será la presencia de Argentino Juniors, club argentino reconocido por la formación de futbolistas como Diego Armando Maradona. Por su parte, Tahuichi llegará al torneo después de consagrarse campeón de la Copa Simón Bolívar, según los datos proporcionados por la organización.

La programación contempla partidos durante el viernes, sábado y domingo, mientras que el lunes 2 de noviembre se disputarán la gran final y el encuentro por el quinto puesto, ambos programados para las 09:00.