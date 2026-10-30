¡Llegó el día! Hoy comienza la Copa Legado 2026 en Sporting Santa Cruz

¡La fiesta del fútbol está por comenzar! La Copa Legado 2026 se pondrá en marcha hoy en el Hub Sporting de Santa Cruz y lo podrás ver por reduno.com.bo, Xona Streaming y todas las plataformas digitales de Red Uno. El campeonato se extenderá hasta el lunes 2 de noviembre y reunirá a seis equipos que buscarán quedarse con el título.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Argentino Juniors, club argentino reconocido por formar a grandes figuras del fútbol mundial, entre ellas Diego Armando Maradona. El equipo llegó el jueves por la mañana a Santa Cruz y tenía previsto realizar sus entrenamientos por la tarde en las instalaciones de Sporting Santa Cruz.

Otro de los protagonistas será Tahuichi, que recientemente se consagró campeón de la Copa Simón Bolívar. El torneo también contará con Santa Cruz City, Bolívar, Mi Trópico de Cochabamba y Talento Cracks de Pando, además de Sporting Santa Cruz.

El director general de Sporting Santa Cruz, Rodrigo Marion, invitó al público a disfrutar de los encuentros y destacó la presencia de equipos nacionales e internacionales.

“Invitamos al público a que venga y vea buen fútbol, fútbol internacional. En este grupo tenemos también a Tahuichi, que recientemente salió campeón de la Copa Simón Bolívar. Es un equipo con muy buenos jugadores. Tenemos a Santa Cruz City, que es el representante local de jugadores de la selección nacional, y con ello también tenemos equipos del interior, tenemos un equipo de Cochabamba y otro de Pando, que van a ser parte de este gran torneo”, expresó Marion.

Estos son los equipos competirán:

Los grupos de la Copa Legado Sub-15

Grupo A: Mi Trópico (Cochabamba), Talento Cracks (Pando) y Sporting Santa Cruz.

Grupo B: Argentino Juniors (Argentina), Bolívar y Tahuichi.

Programación de partidos

Viernes 30 de octubre

11:00 | Argentino Juniors vs. Sporting Santa Cruz — Cruce

19:30 | Talento Cracks vs. Mi Trópico — Grupo A

20:30 | Bolívar vs. Tahuichi — Grupo B

Sábado 31 de octubre

14:40 | Mi Trópico vs. Sporting Santa Cruz — Grupo A

16:00 | Argentino Juniors vs. Tahuichi — Grupo B

17:20 | Bolívar vs. Talento Cracks — Cruce

Domingo 1 de noviembre

14:40 | Argentino Juniors vs. Bolívar — Grupo B

16:00 | Tahuichi vs. Mi Trópico — Cruce

17:20 | Talento Cracks vs. Sporting Santa Cruz — Grupo A

Lunes 2 de noviembre

09:00 | Primer lugar vs. segundo lugar — Gran final

09:00 | Quinto lugar vs. sexto lugar — Partido por el quinto puesto