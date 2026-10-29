¡“Necesito ayuda”! El mensaje del padre de Lamine que genera preocupación

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, generó interrogantes en redes sociales tras publicar un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores durante la gala del Balón de Oro.

“Necesito ayuda como persona y ser humano”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Nasraoui estuvo muy activo en las redes sociales durante la ceremonia, en la que su hijo terminó en el tercer lugar de la votación al Balón de Oro, por detrás de Kylian Mbappé y del ganador, Harry Kane.

Durante el evento, también compartió imágenes con distintas personalidades, entre ellas el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário, el defensor Marc Cucurella, el rapero La Fouine y personas cercanas a su entorno.

Sin embargo, la frase que publicó junto a Laporta fue la que más llamó la atención, debido a que no ofreció mayores detalles sobre el motivo de su mensaje. Hasta el momento, no se conoce públicamente a qué tipo de ayuda se refería.

Pese a la repercusión de sus palabras, Mounir también tuvo un momento de celebración familiar al felicitar a su hijo por conquistar, por tercera vez, el premio al mejor jugador joven, con un mensaje breve y emotivo: “Grande mi niño”.