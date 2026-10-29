¿Podían votar más de una vez? Polémica por el Balón de Oro obtenido por CR7

La votación del Balón de Oro impulsada por la plataforma B.O.A.T. quedó envuelta en polémica tras revelarse que miles de participantes habrían pagado para votar en repetidas ocasiones por sus ídolos. Según los datos auditados por la propia plataforma, 5.009 usuarios realizaron múltiples votos antes del cierre de las urnas, el pasado 27 de octubre, informan medios internacionales.

El desglose señala que 4.665 usuarios emitieron entre dos y cuatro votos cada uno, mientras que otros 300 votaron entre cinco y nueve veces. Además, 44 participantes llegaron a registrar entre 10 y 26 votos individuales.

La situación también tomó repercusión en redes sociales, donde un usuario identificado como “Kanye Wiz7” aseguró haber votado en varias ocasiones por Cristiano Ronaldo. “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”, escribió en X.

Ante las dudas generadas por la iniciativa, la organización aclaró que la distinción era simbólica y que no se entregaría ningún trofeo físico durante las galas oficiales, con el objetivo de evitar confusiones con el histórico Súper Balón de Oro.

En los resultados de esta votación virtual, Cristiano Ronaldo encabezó las preferencias por su destacada temporada 2007-08 con el Manchester United, en la que marcó 42 goles y conquistó títulos como la Premier League y la Champions League. Lionel Messi, por su parte, quedó en el segundo lugar, pese a su histórico registro de 91 goles durante el año calendario 2012.

La iniciativa también incluyó incentivos para los participantes. Quienes completaron el registro y pagaron un euro recibieron una fotografía digital conmemorativa del primer Balón de Oro, entregado en 1956, además de una oportunidad para participar en el sorteo de dos entradas para la gala de 2027.

La controversia reabrió el debate sobre la validez de las votaciones digitales cuando se permite emitir varios votos mediante pagos. Aunque los resultados reflejan las preferencias de los participantes, la posibilidad de votar repetidamente dificulta medir con precisión el respaldo real de los aficionados a cada futbolista.

Cristiano Ronaldo con su Balón de Oro del 2008. Foto: redes sociales.