Fundación Legado nace para transformar vidas a través del deporte

Bajo el lema “Más que deporte, un mejor futuro”, surge en Bolivia Fundación Legado, una iniciativa que busca generar oportunidades y contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes mediante el deporte, la educación, la nutrición y la formación como herramientas de transformación social.

La presidenta de la institución, Jessica Kuljis, destacó: "Queremos ser en Bolivia la plataforma de referencia de impacto social a través del deporte, donde empresas, instituciones y comunidad inviertan juntas en el talento de las nuevas generaciones, con resultados medibles".

Por su parte, el presidente de la fundación, Rodrigo Marion, señaló que el objetivo es ir más allá de la práctica deportiva y aprovecharla como una puerta de entrada para ofrecer apoyo alimentario y clases de inglés y matemáticas. La colaboración será fundamental para cumplir las metas y dejar una huella que permita a la niñez salir adelante.

Deporte como herramienta de desarrollo

Marion destacó que el fútbol ayuda a formar disciplina, resiliencia y capacidad para afrontar desafíos, valores útiles tanto para quienes aspiran a ser deportistas profesionales como para quienes buscan desarrollar otras carreras.

Para ofrecer mejores condiciones a quienes llegan desde otras localidades, el proyecto contempla Casa Legado, una infraestructura de 1.740 metros cuadrados con 10 habitaciones, aulas y comedor, con capacidad para albergar a 30 niños y jóvenes.

¿Cómo pueden sumarse las empresas y las personas?

La iniciativa busca establecer alianzas con ciudadanos, empresas e instituciones mediante diversas modalidades de participación:



Aliado permanente: Aportes económicos anuales o plurianuales para garantizar la continuidad de los programas.

Aportes económicos anuales o plurianuales para garantizar la continuidad de los programas. Apadrinamiento: Apoyo por parte de una persona o empresa a un niño, un equipo o un programa específico.

Apoyo por parte de una persona o empresa a un niño, un equipo o un programa específico. Donaciones en especie: Contribuciones de alimentos, materiales de construcción, útiles, servicios educativos, insumos o transporte.

Contribuciones de alimentos, materiales de construcción, útiles, servicios educativos, insumos o transporte. Voluntariado corporativo: Participación de empresas mediante clases, mentorías, entrenamientos y apoyo en eventos especiales.

El proceso contempla elegir el programa al que se desea contribuir, definir el tipo de aporte, apoyar la ejecución de las actividades y recibir informes sobre el impacto alcanzado.

Con Fundación Legado, el desafío será convertir estos objetivos en programas sostenibles, respaldados por aliados que contribuyan a que el deporte se complemente plenamente con la educación, la nutrición y la formación para el futuro.