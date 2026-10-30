Caso Radares: Novillo enfrenta audiencia cautelar por daño económico

El exministro de Defensa Edmundo Novillo enfrenta este viernes una audiencia de medidas cautelares, en la que la Justicia definirá su situación jurídica dentro de la investigación por el caso radares, que apunta a un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones al Estado.

El Ministerio Público presentó una imputación formal y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz. La exautoridad fue aprehendida el jueves, después de prestar su declaración informativa.

La investigación se originó por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales para la adquisición e implementación de 13 radares de vigilancia civil y militar. La denuncia alcanza a cuatro exministros de Defensa que estuvieron al frente de esa cartera entre 2016 y 2025: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo.

¿Cómo se habría generado el daño económico?

Según los antecedentes de la investigación y los datos difundidos por el Gobierno, el contrato inicial establecía un plazo de 31 meses para la entrega del sistema. Sin embargo, durante su ejecución se firmaron siete contratos modificatorios que ampliaron los plazos. La demostración final del sistema se realizó 98 meses después de la suscripción del primer documento.

Además, de los 13 radares incluidos en el proyecto, dos están operativos, dos no funcionan y nueve presentan observaciones que les impiden prestar servicio, según el reporte del Ejecutivo.

Estos antecedentes forman parte de la investigación sobre el posible perjuicio económico de más de Bs 1.478 millones y las responsabilidades que podrían corresponder a las exautoridades involucradas.

Los delitos investigados y la defensa de Novillo

El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes.

Tras su aprehensión, Novillo negó las acusaciones y aseguró que presentó documentación para respaldar su actuación durante su gestión como ministro de Defensa.

“Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales, consiguientemente, me parece injusta la aprehensión”, manifestó.

La audiencia cautelar deberá determinar si el exministro cumple la detención preventiva solicitada por la Fiscalía o puede defenderse en libertad.