¿Qué pasó con el dólar paralelo durante la última semana de octubre? Conozca las cotizaciones

El dólar paralelo registró distintas variaciones durante la última semana de octubre, con cotizaciones que cambiaron entre el lunes 26 y el viernes 30. En ese periodo, el precio de compra alcanzó su nivel más alto el jueves, cuando llegó a Bs 12,20, mientras que el viernes cerró con una cotización de Bs 12,04, según los datos proporcionados.

Cotización del dólar este viernes 30 de octubre.

El comportamiento de la divisa mostró que el mercado no mantuvo una tendencia uniforme durante las cinco jornadas. Aunque hubo incrementos en algunos días, también se registraron retrocesos, tanto en el precio de compra como en el de venta.

Así se movió el dólar paralelo durante la semana

Las cotizaciones presentaron variaciones diarias. Estos fueron los precios registrados en cada jornada:

Lunes 26 de octubre: Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta.

Martes 27 de octubre: Bs 12,14 para la compra y Bs 11,87 para la venta.

Miércoles 28 de octubre: Bs 12,16 para la compra y Bs 12,15 para la venta.

Jueves 29 de octubre: Bs 12,20 para la compra y Bs 11,92 para la venta.

Viernes 30 de octubre: Bs 12,04 para la compra y Bs 12,19 para la venta.

Uno de los movimientos más importantes se produjo entre el miércoles y el jueves. En ese lapso, el precio de compra pasó de Bs 12,16 a Bs 12,20, lo que representó un incremento de Bs 0,04 por dólar. Sin embargo, al día siguiente retrocedió Bs 0,16 y terminó la semana en Bs 12,04.

En el caso de la venta, el comportamiento fue diferente. Después de registrar Bs 11,92 el jueves, la cotización subió hasta Bs 12,19 el viernes, con un incremento de Bs 0,27 en una sola jornada.

¿Subió o bajó el dólar paralelo en cinco días?

Al comparar las cotizaciones del lunes 26 y el viernes 30 de octubre, el precio de compra se mantuvo en Bs 12,04. Esto significa que, según los valores de la tabla, no hubo una variación neta entre el inicio y el cierre del periodo.

En cambio, el precio de venta pasó de Bs 12,03 a Bs 12,19, lo que representa un aumento de Bs 0,16 por dólar.