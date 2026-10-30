Gobierno y magisterio no logran acuerdo y sigue anunciado paro de 48 horas

El diálogo entre el Gobierno y los representantes del magisterio se rompió este viernes en Cochabamba, luego de que no lograran avanzar en la revisión del anteproyecto de ley que plantea transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el Ejecutivo llegó al encuentro con la intención de explicar los alcances y fundamentos de la propuesta; sin embargo, aseguró que los representantes del sector se negaron a revisar el documento y abandonaron la reunión.

“Pese a todos los esfuerzos que se hizo desde el Poder Ejecutivo, junto al viceministro de Autonomías, lamentablemente el magisterio decidió romper el diálogo. No pudimos leer ni siquiera un artículo del anteproyecto de ley, ni siquiera pudimos explicar los fundamentos”, dijo.

Sanjinés explicó que los dirigentes del magisterio exigían una respuesta directa de sí o no sobre la propuesta, pero el Gobierno insistió en explicar primero el contenido de la normativa.

“Querían que señalemos directamente si o no y de nuestra respuesta iban a asumir una respuesta, pero insistimos en leer y que conozcan en detalle qué es lo que tiene esta medida, pero se negaron a hacerlo”, señaló.

Gobierno anuncia Bs 650 millones para salarios de maestros

En relación con los recursos económicos, el ministro anunció que el anteproyecto contempla Bs 650 millones para garantizar el pago de salarios de los maestros de los institutos que sean transferidos a las gobernaciones.

Sanjinés detalló que estos recursos no corresponden a un financiamiento de un solo año, como habrían señalado algunos gobernadores. Además, aseguró que la propuesta incluye un mecanismo de protección para impedir que las gobernaciones destinen ese dinero a otros fines.

“Hay un candado, un seguro que obliga a las gobernaciones a no emplear en otras cosas esos fondos”, afirmó.

El Gobierno ratificó su propuesta de transferir a las gobernaciones la administración de los recursos humanos de los institutos técnicos y tecnológicos. Sin embargo, el magisterio mantiene su rechazo y considera que la descentralización podría abrir el camino a la privatización de la educación.

El sector anunció movilizaciones y un paro de 48 horas en contra de esta medida.