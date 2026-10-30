“Dios nos dio una oportunidad”: el desgarrador mensaje de Los Chicos Fieles tras el accidente

Los integrantes de la agrupación musical Los Chicos Fieles sobrevivieron a un embarrancamiento de aproximadamente 300 metros en el norte de La Paz y ahora comparten una advertencia que busca salvar vidas.

A través de sus redes sociales, los músicos enviaron un mensaje urgente a los choferes del transporte de pasajeros y a las agrupaciones artísticas que recorren constantemente las carreteras del país: ¡revisen sus vehículos y nunca pongan en riesgo la vida por llegar a tiempo!

“Tu trabajo es fundamental, pero tu responsabilidad es enorme. Antes de cada viaje, tómate el tiempo de revisar tu movilidad. No dejemos la seguridad a la suerte. Prevenir un accidente está en nuestras manos y revisar el auto salva vidas. ¡Maneja con precaución y cuida a tu gente!”, expresa la publicación del grupo.

Pero la advertencia llegó acompañada de un relato estremecedor. En un video, los integrantes contaron los dramáticos momentos que vivieron cuando el vehículo en el que viajaban comenzó a presentar fallas mecánicas durante el trayecto.

“Caímos a un barranco de 300 metros y todos nos dijeron que de ese abismo jamás nadie había salido con vida. Dios nos dio una oportunidad, pero este video no solo es para dar las gracias, es una advertencia urgente para todos los que vivimos viajando y brindando nuestra música”, relataron.

Según su testimonio, el motorizado se apagó en dos ocasiones durante el recorrido. Pese a estos inconvenientes, continuaron el viaje con la intención de cumplir el compromiso artístico que tenían en Mayaya.

Sin embargo, en una curva el vehículo volvió a apagarse y el conductor perdió el control, provocando que el motorizado se precipitara al vacío.

Los músicos también recordaron que entre los integrantes hay jóvenes y padres de familia, personas que tienen seres queridos esperándolos en casa.

“Entendemos la necesidad de trabajar y el cansancio de los viajes constantes, pero si el cuerpo no da o el vehículo no da, tengan el valor de decir: paremos un momento, descansemos y arreglemos la movilidad. La prudencia al volante salva vidas”, manifestaron.

El accidente ocurrió la noche del viernes 23 de octubre, cuando los integrantes de Los Chicos Fieles se trasladaban desde la ciudad de La Paz hacia Mayaya para cumplir una presentación artística.

El vehículo, un Ipsum perteneciente al Sindicato Amazonas, se embarrancó en el sector de Escabeche, en la carretera a Mayaya, cayendo por un barranco de aproximadamente 300 metros.

De acuerdo con la información proporcionada por el Hospital Municipal de Caranavi, siete personas resultaron heridas. Los afectados fueron identificados como Luis Fernando Balderrama, de 21 años; Edy Mancos Sondnez Ali, de 31; Marcos Hendrick Amaya, de 32; Moisés Oña, de 22, quien conducía el motorizado; Gabriel Torrueya Escobar, de 22; Gabriel Reynaldo Chávez Russo, de 24; y Waldo Muñoz, de 24 años.

Afortunadamente, el centro hospitalario confirmó que no se registraron personas fallecidas.

Tras el accidente, la agrupación informó mediante un comunicado en sus redes sociales que sus integrantes se encontraban hospitalizados y recibiendo atención médica.

“Queremos informarles que los chicos de la agrupación ya se encuentran hospitalizados y recibiendo atención médica. Solo les pedimos que sigan orando por la pronta recuperación de cada uno de ellos”, expresaron.

Hoy, después de sobrevivir a una caída que pudo terminar en tragedia, Los Chicos Fieles convierten su experiencia en un llamado a la conciencia: ningún contrato, presentación o compromiso vale más que una vida. Llegar a destino es importante, pero regresar sanos y salvos a casa lo es todo.