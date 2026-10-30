Desarticulan organización criminal investigada por atracos a librecambistas en Santa Cruz

Una organización criminal dedicada presuntamente a cometer atracos contra librecambistas fue desarticulada por la Policía en Santa Cruz de la Sierra. La banda es investigada por cinco hechos delictivos registrados entre abril y octubre de este año, que dejaron más de Bs 331.000 y 500 dólares sustraídos, además del asesinato de un hombre de 72 años y otro librecambista herido por arma de fuego.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, informó que las investigaciones permitieron identificar a varios integrantes de esta organización y establecer su presunta participación en los diferentes hechos.

“Tenemos un tercer caso y este es un caso muy importante puesto que se ha logrado la desarticulación de una organización criminal dedicada a atracos, muy particularmente a librecambistas”, señaló Fernández.

Uno de los casos más graves ocurrió el 24 de septiembre, aproximadamente a las 08:50, en inmediaciones de las avenidas Irala y Viedma. La víctima, un librecambista de 72 años, fue atacada por dos sujetos que llegaron por la avenida Argentina y utilizaron un arma de fuego para cometer el atraco. Después del hecho, los delincuentes escaparon por la avenida Mariano Ávila, en dirección al Parque Urbano.

Según las investigaciones policiales, Rudy Alejandro G.P., conocido con el alias de “Gustavo”, habría cumplido el papel de gatillero en este asesinato. El sospechoso fue identificado como uno de los presuntos integrantes de la organización, junto a Orlando G.R., y otros involucrados.

Sin embargo, este no habría sido el único ataque contra personas dedicadas al cambio de moneda. La Policía relacionó a la misma organización con otros cuatro atracos registrados en diferentes zonas de la capital cruceña.

El primer hecho ocurrió el 13 de abril, en la zona de Primero de Mayo, donde una víctima fue despojada de aproximadamente Bs 28.000. De acuerdo con el informe policial, en este caso habrían participado Orlando G.R., Aldo N. y un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales L.N.B.

El segundo atraco se registró el 26 de junio, en inmediaciones del mercado Primavera. En esa oportunidad, una mujer fue interceptada por sujetos que se desplazaban en una motocicleta y, mediante amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron aproximadamente Bs 85.000 que llevaba en su bolso.

“Las investigaciones establecieron que después del hecho uno de los integrantes había recibido 15 mil bolivianos entregados por un sujeto con el alias de Gustavo”, explicó el comandante policial.

El tercer hecho investigado corresponde al asesinato del librecambista de 72 años, mientras que el cuarto atraco se produjo el 3 de octubre, cerca de las 15:00, en inmediaciones del segundo anillo y la avenida Cristo Redentor.

En este último caso, una librecambista fue despojada de Bs 33.000 y 500 dólares. Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que un adolescente de 17 años habría realizado labores de seguimiento y vigilancia a la víctima durante cuatro días antes de ejecutar el robo.

“El adolescente de iniciales M.B. habría realizado labores de seguimiento y vigilancia a la víctima durante cuatro días. Posteriormente, Orlando G.R., Rudy A., y Aldo M.N. habrían participado en el atraco, desplazándose en dos motocicletas”, detalló Fernández.

El quinto hecho se registró el 7 de octubre. Según los antecedentes, los integrantes del grupo se desplazaron en dos motocicletas y durante el ataque uno de los sujetos realizó disparos contra un librecambista, quien resultó herido. Uno de los proyectiles impactó en el teléfono celular de la víctima.

Los delincuentes lograron sustraer un bolsón de color azul oscuro que contenía aproximadamente Bs 185.000 y posteriormente se dirigieron al domicilio de una persona identificada con el alias de "el Abuelo".

Operativos permitieron aprehensiones y el secuestro de armas

Tras reunir elementos de investigación, la Policía ejecutó operativos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad desde las primeras horas de la mañana.

La primera intervención se realizó a las 05:00 en la avenida Santos Dumont, quinto anillo, donde fueron aprehendidos el adolescente de iniciales L.M.B., de 17 años, y Darwin R.V.M.

Una segunda intervención se desarrolló aproximadamente a las 05:30 en el barrio España, zona sur, donde los efectivos interceptaron una motocicleta negra conducida por Arnoldo Bryan Caballero Vargas, identificado en el informe policial con el alias de "Franco".

A la misma hora, los uniformados intervinieron el domicilio de Rudy A., alias "Gustavo". Durante el registro encontraron municiones, vainas servidas, un revólver calibre 22 de industria italiana y armas blancas.

Otro operativo se realizó en un inmueble vinculado a Yamil Solís Rivero, alias "el Abuelo", donde se encontró una sustancia con características similares a la marihuana. Ante este hallazgo, se solicitó la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Entre los indicios secuestrados figuran cuatro municiones calibre 22, dos vainas servidas calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 de industria italiana, tres vainas servidas calibre 38, dos cuchillos y una motocicleta de color negro.

Fernández también informó que la organización tendría un presunto autor intelectual que permanece prófugo y que habría sido el encargado de coordinar las acciones y dar instrucciones a los demás integrantes.

“Estos sujetos están plenamente identificados, teniendo como presunto autor intelectual a la persona identificada como N.N., actualmente prófuga y presuntamente sería el que coordinaba y daba órdenes con el grupo”, manifestó.

Sobre la situación de los investigados, el comandante explicó que Orlando G.R., señalado como uno de los autores materiales, ya se encontraba recluido en Palmasola por otro proceso relacionado con un caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Asimismo, mencionó a Bryan C.V., Darwin R.V.M., y al adolescente de 17 años entre las personas vinculadas a la investigación. Este último ya fue enviado a un centro de menores.

“El resto de las personas que ustedes ven acá ya han sido sometidas a audiencia de medidas cautelares, quienes tienen 180 días de prisión preventiva”, concluyó el coronel Fernández.