Rodrigo Paz enviará su informe de gestión por escrito y abre la posibilidad de acudir a la ALP tras sus viajes

El presidente Rodrigo Paz anunció que enviará un informe escrito a la Asamblea Legislativa Plurinacional para cumplir con la presentación de su informe de gestión y que, después de sus viajes internacionales, coordinará una fecha para exponerlo presencialmente ante los parlamentarios.

El anuncio fue realizado durante el acto de promulgación de la ley que aprueba el financiamiento de $us 30,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Eficiencia Energética en Sistemas de Alumbrado Público en Bolivia.

Paz señaló que, a su criterio, el 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la independencia del país, debería ser el momento habitual para presentar el informe presidencial. Sin embargo, explicó que la normativa también le permite cumplir con esta obligación mediante un documento escrito dirigido al Legislativo.

“Yo voy a mandar el informe escrito para cumplir en la fecha y coordinar (...) una fecha en la que, volviendo a mi vieja casa o a la casa de origen que era el Parlamento, sin ningún problema presentar un informe”, manifestó.

La agenda internacional coincide con la presentación presencial

La presentación ante los legisladores será coordinada una vez que el mandatario retorne de sus compromisos internacionales. Según anunció, primero viajará a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.

Durante su permanencia en Europa, Paz también prevé reunirse con representantes del Banco Europeo y otros inversionistas para promover oportunidades de inversión en Bolivia.

Posteriormente, el presidente anunció que viajará a Antalya, Turquía, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), programada del 9 al 20 de noviembre. El mandatario señaló que busca aprovechar este encuentro para gestionar recursos destinados a la protección del medioambiente.

Estos compromisos internacionales coinciden con la agenda prevista para la presentación de su informe de gestión, por lo que Paz planteó enviar primero el documento escrito y realizar la exposición presencial después de su retorno.

“Espero también volver con platita, con recursos para nuestros municipios, para nuestras regiones”, sostuvo.

Asimismo, pidió que la fecha de su presentación sea definida en coordinación con el Parlamento y no impuesta, con el propósito de mantener un espacio de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Volviendo con todo gusto, me encuentro con todos ustedes para dar una explicación y generar una relación como siempre, franca y amena con nuestro Parlamento”, concluyó.