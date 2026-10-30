¿Necesita comprar o vender dólares? Conozca los precios que se reportan este viernes

El precio del dólar estadounidense continúa mostrando diferencias en el mercado paralelo boliviano. Este viernes 30 de octubre, las referencias difundidas durante la jornada reflejaron valores distintos para la compra y venta de la divisa, una situación que obliga a quienes tienen previsto realizar cambios a consultar los precios antes de concretar cualquier operación.

Uno de los últimos registros publicados, ubicó el dólar en Bs 12,01 para la compra y Bs 12,10 para la venta. Sin embargo, otra referencia, correspondiente a las 6:16, reportó una cotización de Bs 12,09 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

La diferencia entre ambos reportes muestra que no existe un único precio que pueda tomarse como referencia para todas las transacciones del mercado paralelo. Las cotizaciones pueden cambiar dependiendo del momento en que se consulta, la plataforma que difunde los datos y las condiciones de cada operación.

Por esta razón, quienes necesitan comprar o vender dólares deben verificar el precio vigente directamente con el operador. También es importante confirmar cuánto recibirán por cada dólar y cuánto deberán pagar para adquirir la moneda estadounidense, ya que los valores de compra y venta no siempre coinciden.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el tipo de cambio establecido como referencia por el Banco Central de Bolivia (BCB) se ubicó en Bs 12,11 por dólar.

Este valor corresponde al mercado oficial y debe diferenciarse de las cotizaciones difundidas en el mercado paralelo, donde los precios pueden presentar variaciones.