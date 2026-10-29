[Fotos] 5 disfraces económicos para Halloween que puedes armar con lo que tienes en casa

La noche del 31 de octubre se ha consolidado como un hito esperado del calendario global, trascendiendo las fronteras del mundo anglosajón para instalarse como una celebración popular que atraviesa distintas culturas y presupuestos, según el portal Infobae.

El origen de la festividad se remonta al antiguo festival celta Samhain de hace más de 2.000 años, el cual evolucionó con el cristianismo hacia la actual víspera de Todos los Santos que emigró a América en el siglo XIX.

En la actualidad, armar un atuendo casero no demanda destrezas especiales ni un gran presupuesto, ya que elementos comunes como tijeras, cinta y maquillaje bastan para crear caracterizaciones efectivas.

Alternativas femeninas con prendas cotidianas

Las propuestas para mujeres destacan por su sencillez y versatilidad mediante el uso de ropa oscura y cosméticos básicos de uso diario. El proceso de armado requiere los siguientes materiales y pasos:

Bruja: Necesitas ropa negra, medias oscuras, sombrero de cartulina y escoba. Se arma vistiendo la base oscura, maquillando los ojos con sombras oscuras y sumando el sombrero con la escoba.

Merlina Addams: Requerís un vestido negro con cuello blanco o camisa debajo, medias oscuras y zapatos. Se compone peinando dos trenzas tirantes con raya al medio y aplicando un maquillaje pálido.

Catrina mexicana: Precisas vestimenta negra, velo de tul, diadema de flores y pintura facial. La clave consiste en pintar el rostro de blanco con círculos negros en los ojos y trazar líneas en los labios.

Opciones masculinas a partir del ropero tradicional

Para los hombres, la indumentaria formal o de trabajo guardada en el placard ofrece una solución inmediata para crear personajes clásicos. Estas son las opciones más accesibles:

Vampiro: Necesitás camisa blanca, chaleco, pantalón oscuro, colmillos y zapatos. Se viste la ropa formal con el cuello levantado y se agrega sombra oscura en los ojos junto a detalles de sangre falsa.

Zombi: Requerís ropa vieja para romper, pintura gris y sombra para ojeras. Se rasgan las telas, se ensucian con polvo o harina y se aplica la base pálida con sombras oscuras en el rostro.

Espantapájaros: Precisás camisa a cuadros, jean, sombrero de paja y maquillaje marrón. Se viste la ropa de campo y se dibujan con delineador líneas de costura en las comisuras del rostro.

Creatividad e ingenio para los más chicos

Los trajes infantiles se adaptan con facilidad mediante el uso de elementos escolares, mantas en desuso y materiales de papelería. El armado resulta muy sencillo con estos componentes:

Esqueleto con cinta adhesiva: Necesitas polera y pantalón negros con cinta adhesiva blanca. Se colocan las tiras de cinta sobre la indumentaria simulación de costillas y huesos de las extremidades.

Momia exprés: Requerís una sábana blanca vieja cortada en tiras y tijera. Se envuelve al niño con las vendas de tela sobre su ropa habitual hasta cubrir la mayor parte del cuerpo.

Científico loco: Precisás un guardapolvo o camisa blanca, gafas, botellas con agua de color y gel. Se despeina el cabello hacia arriba con gel y se guardan los frascos en los bolsillos del guardapolvo.

La preparación de estos atuendos demuestra que la creatividad y el reciclaje superan la necesidad de realizar compras costosas en tiendas especializadas. Con unas pocas herramientas caseras y ganas de experimentar, cualquier persona puede lograr un diseño llamativo para disfrutar plenamente de la noche de Halloween.