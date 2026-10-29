[Fotos] 5 disfraces económicos para Halloween que puedes armar con lo que tienes en casa

Materiales reciclados, ropa del ropero y maquillaje básico permiten crear atuendos impactantes sin realizar grandes gastos.
29/10/2026 18:07
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La noche del 31 de octubre se ha consolidado como un hito esperado del calendario global, trascendiendo las fronteras del mundo anglosajón para instalarse como una celebración popular que atraviesa distintas culturas y presupuestos, según el portal Infobae.
El origen de la festividad se remonta al antiguo festival celta Samhain de hace más de 2.000 años, el cual evolucionó con el cristianismo hacia la actual víspera de Todos los Santos que emigró a América en el siglo XIX.
En la actualidad, armar un atuendo casero no demanda destrezas especiales ni un gran presupuesto, ya que elementos comunes como tijeras, cinta y maquillaje bastan para crear caracterizaciones efectivas.
Alternativas femeninas con prendas cotidianas
Las propuestas para mujeres destacan por su sencillez y versatilidad mediante el uso de ropa oscura y cosméticos básicos de uso diario. El proceso de armado requiere los siguientes materiales y pasos:
Opciones masculinas a partir del ropero tradicional
Para los hombres, la indumentaria formal o de trabajo guardada en el placard ofrece una solución inmediata para crear personajes clásicos. Estas son las opciones más accesibles:
Creatividad e ingenio para los más chicos
Los trajes infantiles se adaptan con facilidad mediante el uso de elementos escolares, mantas en desuso y materiales de papelería. El armado resulta muy sencillo con estos componentes:
La preparación de estos atuendos demuestra que la creatividad y el reciclaje superan la necesidad de realizar compras costosas en tiendas especializadas. Con unas pocas herramientas caseras y ganas de experimentar, cualquier persona puede lograr un diseño llamativo para disfrutar plenamente de la noche de Halloween.
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