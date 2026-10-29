¡Un nacho de seis metros! Sorprenden con creación gigante en México

Un nacho gigante de seis metros por lado y con un peso de entre 60 y 65 kilogramos se convirtió en uno de los principales atractivos del Nacho Fest 2026, celebrado en Piedras Negras, Coahuila, México, ciudad a la que se atribuye el origen de este famoso snack.

La preparación formó parte de la clausura de la edición 31 del festival, que reunió concursos gastronómicos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.

Para elaborar el nacho se utilizó una gran cantidad de masa, queso Wisconsin y latas grandes de chiles jalapeños. La preparación llamó la atención de los asistentes y destacó entre las actividades del encuentro.

El festival comenzó el viernes 23 de octubre en el Paseo del Río, con el certamen Señorita Turismo, y continuó con concursos de nachos tradicionales y exóticos, presentaciones musicales y juegos mecánicos.

Piedras Negras reivindica el origen del nacho

Además de ofrecer entretenimiento, el Nacho Fest busca preservar la historia de este platillo y promover la gastronomía local. La ciudad está vinculada a Ignacio Anaya, a quien se atribuye la creación de los nachos en 1946.

Con esta celebración, Piedras Negras busca compartir el origen de la popular botana con nuevas generaciones y atraer visitantes para impulsar el turismo y el comercio local.