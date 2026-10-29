Descubra por qué recomiendan poner romero bajo la almohada este 31 de octubre

A medida que se acerca el 31 de octubre, diversas comunidades aprovechan la proximidad de esta fecha especial para realizar costumbres tradicionales enfocadas en cerrar ciclos y propiciar un ambiente de bienestar en el hogar, de acuerdo a lo que informa el portal TN.

Entre las prácticas más comentadas destaca la colocación de una rama de romero debajo de la almohada antes de dormir, un gesto cargado de significado cultural que busca acompañar el descanso nocturno.

En el marco de la sabiduría popular, a esta hierba aromática se le han atribuido históricamente cualidades protectoras y purificadoras frente a las tensiones cotidianas.

Quienes siguen esta costumbre doméstica interpretan el acto como una oportunidad ideal para reflexionar sobre las experiencias vividas durante el mes que termina y prepararse mentalmente para el inicio de noviembre.

El procedimiento resulta sumamente accesible, ya que únicamente requiere seleccionar una ramita limpia y seca de romero, procurando evitar cualquier rastro de humedad o tierra.

Antes de descansar, los participantes suelen dedicar unos minutos de tranquilidad a meditar sobre aquellos aspectos que desean dejar atrás y sobre las metas que desean alcanzar en la nueva etapa.

Destino al día siguiente

Una vez transcurrida la noche, la rama utilizada puede retirarse con facilidad para ser desechada en caso de presentar deterioro o, por el contrario, guardarse como un elemento decorativo en un sitio seco.

Los seguidores de esta práctica recuerdan que el valor principal recae en la intención personal de cada individuo, sin necesidad de recurrir a quemarla o prolongar la acción durante jornadas consecutivas.