Rescatan a una menor víctima de presunta trata en Cuatro Cañadas y aprehenden a tres menonitas

Un operativo conjunto entre la Policía y la Defensoría de la Niñez permitió rescatar a una menor de edad que presuntamente era víctima de explotación sexual en el municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz. En este caso, tres personas pertenecientes a distintas colonias menonitas fueron aprehendidas y permanecen a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, informó que los operativos se realizaron en la zona de la Chiquitania, luego de una denuncia por proxenetismo agravado que posteriormente fue ampliada por otros presuntos delitos relacionados con violencia sexual y trata de personas.

“Se realizaron operativos en la Chiquitania, particularmente en lo que se refiere a Cuatro Cañadas, donde teníamos un hecho denunciado por proxenetismo agravado y con una ampliación de denuncia de abuso sexual, violación de niño, niña, adolescente, incumplimiento de deberes de asistencia, trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y corrupción, corrupción de niño, niña, adolescente”, informó Fernández.

De acuerdo con el jefe policial, durante las investigaciones se logró identificar un inmueble donde se encontraba la menor. Personal de la Defensoría de la Niñez, junto a efectivos policiales, intervino el lugar y consiguió rescatarla.

En el marco de las actuaciones, las autoridades identificaron a tres hombres que presuntamente estarían involucrados en los hechos denunciados. Uno de ellos fue reconocido por la víctima durante una entrevista psicológica, según explicó el comandante departamental.

“En este caso personal de la Defensoría de la Niñez, junto a la Policía, ya lograron identificar un inmueble donde se encontraría una menor de edad al momento de la intervención y de acuerdo ya teniendo rescate a la menor se tiene habían participado del ilícito que se denuncia los señores Abraham a quien se lo encontró en su domicilio en la colonia Valle Esperanza y a quien se encontraba plenamente identificado por este ilícito ya que la menor señaló en la entrevista psicológica habría identificado plenamente a esta persona”, manifestó.

Fernández también mencionó a Bermang F. y René H.F. entre los presuntos implicados. Según el informe policial, las tres personas pertenecen a distintas colonias menonitas de la zona y fueron aprehendidas en el marco de la investigación.

“Asimismo, al señor B.F., y al señor R.H.F. la señora María, todas estas personas son menonitas en distintas viven en distintas áreas que son menonitas y serían los presuntos autores del hecho denunciado es un hecho muy delicado que se está manejando junto con víctimas especiales ellos todos ellos se encuentran en calidad de aprehendidos actualmente se encuentran aprehendidos a espera de la audiencia de medidas cautelares”, agregó el comandante.

El caso es investigado por la Policía en coordinación con las instancias especializadas en atención a víctimas. Entre los delitos que forman parte de la denuncia figuran proxenetismo agravado, abuso sexual, violación de niña, niño o adolescente, incumplimiento de deberes de asistencia, trata de personas con fines de explotación sexual comercial y corrupción de menores.

El jefe policial remarcó que se trata de un hecho delicado debido a la condición de vulnerabilidad de la víctima y pidió cautela con la información que se difunde mientras continúan las investigaciones.

“Aquí hablamos de una menor de edad, la cual ha sido sometida a vejámenes sexuales. Este es un aspecto muy delicado que todavía está en plena investigación, no podemos entrar en detalle porque la víctima es una menor de edad”, concluyó Fernández.

Los tres aprehendidos permanecen a disposición de las autoridades y deberán comparecer ante un juez cautelar, instancia que definirá su situación jurídica. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso y establecer las responsabilidades que correspondan.