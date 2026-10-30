ABC anuncia paso controlado hacia los Valles cruceños y restricciones en rutas por Todos Santos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) brindó un informe sobre las condiciones de transitabilidad en las principales rutas del departamento de Santa Cruz y anunció medidas para facilitar la circulación de vehículos durante el fin de semana.

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, explicó que uno de los sectores que mayores dificultades ha presentado en los últimos días es la carretera hacia los Valles cruceños, especialmente por el desprendimiento de rocas y material de los taludes.

Rojas informó que este viernes 30 de octubre se realizan trabajos de movimiento de tierras y retiro de material inestable en la zona de Petacas, ubicada en el tramo Bermejo–La Angostura.

“El tema de los valles es uno de los mayores problemas que hemos tenido últimamente”, señaló.

El representante de la ABC explicó que las tareas incluyen la intervención de personal especializado que trabaja en los taludes para retirar las rocas que podrían desprenderse sobre la carretera.

Durante las intervenciones, la circulación vehicular estará sujeta a restricciones temporales.

“Va a haber transitabilidad y vamos a hacer ventanas cada 30 minutos para que puedan pasar los vehículos mientras estamos realizando el retiro de las piedras en los taludes”, explicó Rojas.

Según el cronograma difundido por la ABC, los cortes programados para este viernes son de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

La ABC anunció que desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre no se realizarán trabajos que impliquen las restricciones programadas en el tramo hacia los Valles cruceños.

“Vamos a tener el equipo y el personal listo para cualquier eventualidad que podamos tener por el tema del tiempo”, afirmó Rojas.

Aunque está previsto mantener la circulación habilitada durante el feriado, la institución conservará personal y maquinaria disponibles para atender posibles emergencias, especialmente si se registran lluvias o nuevos desprendimientos.

Uno de los principales llamados de la institución está dirigido a los conductores que circulan por sectores donde se ejecutan intervenciones de emergencia.

Rojas advirtió que algunos vehículos intentan avanzar en doble fila cuando se registran restricciones, lo que provoca embotellamientos y dificulta el trabajo de la maquinaria.

“Que respeten a los banderilleros, a la Policía, porque muchas veces se meten en doble fila y nos producen embotellamiento”, manifestó.

La ABC pidió mantener la precaución, evitar maniobras riesgosas y obedecer las instrucciones del personal autorizado.

En cuanto a la carretera que conecta San Ignacio de Velasco con San Matías, Rojas informó que se realizaron trabajos de reparación en un puente próximo al sector de Las Petas.

La ABC identificó restricciones en el subtramo Las Petas–Minador, debido a las intervenciones en el puente Los Bugres.

De acuerdo con el reporte de transitabilidad de la mañana de este viernes, el sector figura con cierre temporal hasta las 23:59, por lo que los conductores deben verificar su habilitación antes de emprender viaje.