ABC habilitará este fin de semana la ruta a los Valles Cruceños

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Santa Cruz informó que se determinó suspender temporalmente los cortes de circulación en la carretera hacia los Valles Cruceños durante este fin de semana.

La medida fue asumida atendiendo la solicitud de dos instituciones de la zona y en apoyo a las actividades programadas para el sábado 11 y domingo 12 de julio, que prevén una importante afluencia de turistas nacionales y extranjeros.

Vía estará expedita

Según el comunicado institucional, la carretera permanecerá expedita durante ambos días, con el objetivo de facilitar el tránsito de los usuarios de la Red Vial Fundamental y de la población en general.

Los horarios de corte que habían sido establecidos previamente volverán a aplicarse desde el lunes 13 de julio.

Recomendación a conductores

La ABC agradeció la comprensión de la población y recomendó a los usuarios conducir con precaución y respetar la señalización vial.

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