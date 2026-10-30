Activan controles especiales en la Terminal Bimodal de Santa Cruz por Todos Santos

La Terminal Bimodal de Santa Cruz refuerza su seguridad ante el movimiento de viajeros por Todos Santos. Con el incremento de pasajeros que se trasladan a diferentes destinos del país para visitar a sus familiares y aprovechar el feriado largo, la Policía Boliviana puso en marcha un operativo especial para garantizar viajes más seguros.

El coronel Roberto Quiroz, jefe de Tránsito de la Terminal Bimodal, informó que se desplegarán entre 35 y 40 efectivos policiales por día, como parte del plan denominado “Todos Santos, Viaje Seguro”.

La estrategia contempla vigilancia permanente, controles preventivos y coordinación entre distintas instituciones para atender el movimiento de pasajeros durante este fin de semana.

Quiroz explicó que el operativo se desarrollará de manera conjunta con la administración de la terminal, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Gobernación.

También participarán unidades especializadas de la Policía, entre ellas la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Interpol y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Además, el Batallón de Seguridad Física estará encargado de reforzar la vigilancia perimetral de las instalaciones.

“Nosotros, como Tránsito, estaremos contando con un máximo de 35 a 40 policías por día”, señaló Quiroz.

El objetivo es fortalecer los controles y brindar mayor seguridad a las personas que viajan desde Santa Cruz hacia otros departamentos y provincias.

El operativo también contempla la supervisión de las condiciones de los vehículos de transporte interdepartamental y la documentación correspondiente a sus viajes.

Los controles estarán enfocados en las salidas y llegadas de los buses, así como en el cumplimiento de las condiciones de seguridad por parte de los operadores.

La Policía anunció que la vigilancia será permanente durante el feriado, con especial atención a los horarios de mayor afluencia de pasajeros.

Uno de los principales llamados de las autoridades está dirigido a los padres de familia y responsables de niños y adolescentes que tienen previsto trasladarse a otro departamento.

“Las personas que desean trasladarse de un departamento al otro y están en compañía de un menor de edad tienen que tener el permiso correspondiente”, recordó Quiroz.

La documentación requerida depende de quién acompaña al menor durante el viaje.

Cuando un niño o adolescente viaja con ambos progenitores, no se exige una autorización adicional, pero sí la documentación de identidad correspondiente. Cuando viaja con uno solo de sus padres, con un tercero o sin acompañante, deben verificarse los requisitos de autorización ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El incremento de viajeros ya se registra en la Terminal Bimodal, donde las empresas de transporte atienden a personas que buscan trasladarse a otras regiones del país.