Caso Marset: Ferrufino amplía su declaración y su defensa prevé presentar más videos

El teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), amplió este viernes su declaración dentro de las investigaciones por el caso Marset, relacionado con la presunta desaparición de maletas con dinero y otros objetos de valor durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo en Santa Cruz.

La declaración anticipada se desarrolló en la Cámara Gesell del Ilustre Colegio de Abogados, en la ciudad de La Paz. Según el reporte desde el lugar, la defensa de Ferrufino tenía previsto presentar videos que, de acuerdo con su versión, demostrarían la existencia de operativos paralelos durante la intervención policial.

Está imputado por cinco delitos

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo, en el marco de las investigaciones sobre el retiro de pertenencias del inmueble donde fue capturado Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, varias maletas que presuntamente contenían dinero y otros objetos de valor habrían sido retiradas sin cumplir los procedimientos correspondientes de registro, inventario y custodia.

Cumple detención preventiva en Patacamaya

El exjefe de Inteligencia fue trasladado al penal de Patacamaya el 26 de octubre, después de que la Justicia dispusiera seis meses de detención preventiva durante su audiencia cautelar.

Su defensa presentó una apelación contra esa determinación. Mientras tanto, las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en las que fueron retiradas las pertenencias y las posibles responsabilidades de los involucrados.