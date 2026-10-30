“Está completamente sesgado y mal hecho”: Novillo cuestiona informe del caso Radares

El exministro de Defensa Edmundo Novillo defendió las decisiones que tomó durante su gestión y cuestionó el informe circunstanciado que forma parte de la investigación por el caso Radares, antes de ingresar a su audiencia de medidas cautelares en La Paz.

En una entrevista con Nueva Bolivia, la exautoridad aseguró que sus determinaciones estuvieron orientadas a resguardar los intereses del Estado y de la sociedad, y rechazó que hayan sido tomadas de manera discrecional.

“Las decisiones siempre las hemos tomado en defensa del interés del Estado, en defensa del interés de la sociedad y los resultados lo demuestran así”, manifestó.

Novillo insistió en que sus actuaciones tuvieron sustento jurídico y administrativo.

“No es un tema que yo de manera discrecional o queriendo hacer daño hecho, todo tiene una explicación jurídica, administrativa y también legal”, afirmó.

Cuestiona el informe circunstanciado

Al ser consultado sobre cómo califica el proceso, Novillo cuestionó el documento que sustenta parte de la investigación y consideró que fue elaborado de manera sesgada.

“Hay un informe circunstanciado que me parece totalmente sesgado, que me parece sinceramente que no está bien hecho y sería bueno que todos los auditores puedan conocer este informe circunstanciado porque está completamente sesgado, dirigido, mal hecho”, declaró.

También se refirió a la participación de otras personas en el proceso y señaló: “Sí, sí, seguramente todos van a defenderse, ¿no?”.

Audiencia cautelar por el caso Radares

Novillo fue aprehendido después de prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público. La Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación de 13 radares de vigilancia aérea a la empresa francesa Thales.

El Ministerio Público lo imputó por los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos e incumplimiento de deberes, y solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.

La audiencia comenzó a las 11:00 en el Juzgado Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz. Antes de su instalación, la defensa presentó una objeción a la querella, que fue rechazada. Posteriormente, expusieron sus fundamentos el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del exministro.

La audiencia continuaba desarrollándose al momento del reporte, por lo que aún se esperaba la determinación judicial sobre la situación jurídica de Novillo.