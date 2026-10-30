Justicia dicta detención domiciliaria para el exministro Novillo por el caso Radares

La Justicia boliviana determinó este viernes detención domiciliaria para el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), conocido como el caso Radares. La decisión se tomó en una audiencia de medidas cautelares este viernes por la tarde, luego de que el Ministerio Público solicitara inicialmente seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.

Tras concluir la audiencia en las instalaciones de los juzgados de la ciudad de La Paz, el exministro se retiró del lugar y aseguró que el proceso continúa. Por su parte, el equipo jurídico del Ministerio de Defensa confirmó la medida de detención domiciliaria dictada en su contra.

El proceso investiga un presunto daño económico al Estado superior a Bs 1.478 millones por la compra de 13 radares a la empresa francesa Thales. Estos equipos debieron ser instalados y funcionar a nivel nacional, un efecto que presuntamente no se habría cumplido.

Según una auditoría citada por el Gobierno, solo dos equipos funcionan sin observaciones, nueve equipos presentan reparos técnicos y otros dos equipos están fuera de servicio.

Novillo fue aprehendido el jueves 29 de octubre, después de presentarse voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. La exautoridad rechazó las acusaciones, ratificó su inocencia y aseguró que presentó documentación de descargo para demostrar que actuó dentro de la legalidad.