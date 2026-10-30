Suspenden audiencia de Laura Rojas por el caso maletas ante ausencia del Ministerio Público

La audiencia de control de cumplimiento de medidas cautelares de la exdiputada Laura Rojas, investigada en el denominado caso maletas, fue suspendida debido a la inasistencia del Ministerio Público.

Rojas se presentó ante la instancia judicial para participar en la audiencia; sin embargo, la ausencia de los representantes de la Fiscalía impidió que se desarrollara el acto procesal, por lo que deberá aguardar una nueva fecha.

A su llegada, la investigada expresó su expectativa de que la Justicia determine su inocencia y aseguró que no está dispuesta a seguir soportando la situación que atraviesa.

“Espero que se determine mi inocencia, porque yo he sido víctima y no voy a seguir aguantando”, manifestó durante un contacto con los medios de comunicación.

Asimismo, afirmó que está dispuesta a contribuir con las investigaciones y brindar la colaboración que sea necesaria para esclarecer los hechos.

“Estoy dispuesta a colaborar con todo lo que sea necesario”, agregó.