“Quien las hace, las paga”: Velasco se pronuncia tras la aprehensión de Novillo

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció sobre la aprehensión de Edmundo Novillo, exministro de Defensa durante el Gobierno de Luis Arce, y sostuvo que las personas que cometieron actos de corrupción o utilizaron sus cargos para obtener beneficios deben responder ante la justicia.

“Quien las hace, las paga. El poder no es para siempre”, afirmó la autoridad departamental al referirse a la situación del exministro. Además, manifestó su respaldo a las actuaciones judiciales y expresó su expectativa de que los procesos no se limiten únicamente a figuras políticas.

“El que las hace las paga y me parece excelente que algunos funcionarios, algunas personas que han tenido una posición de poder entiendan que el poder no es para siempre y las personas que han usado, que han hecho corrupción, que han sido ladrones, o que han usado su posición temporal para ejercer presión o para conseguir algo a cambio, eh, eso está penado por ley. Me parece excelente que la justicia esté funcionando”, señaló Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz.

En ese sentido, Velasco consideró que las investigaciones también deberían alcanzar a personas influyentes de otros ámbitos, entre ellas abogados y representantes de la sociedad civil, al señalar que durante el anterior sistema de justicia hubo personas que se aprovecharon de su posición.

“Esperemos que no solamente pase con políticos, sino que pase también con personas influyentes, con abogados que han defendido causas, con personas de la sociedad civil, porque al final del día de la anterior justicia mucha gente se ha aprovechado y eso es algo que tiene que cambiar y lo bueno es que está todo escrito así que seguramente poco a poco va a ir saliendo”, agregó.

Las declaraciones del gobernador se producen tras la aprehensión de Novillo, quien fue ministro de Defensa durante la administración de Luis Arce. Velasco insistió en que el ejercicio de un cargo público es temporal y que quienes hayan cometido irregularidades deben responder por sus acciones.