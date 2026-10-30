Identifican a la pareja hallada sin vida en la Coronilla: investigan presunto feminicidio

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en coordinación con el Ministerio Público investiga un caso de feminicidio seguido de suicidio registrado en la zona de la Coronilla, en la ciudad de Cochabamba.

La víctima, Mayra V. G., de 32 años, fue encontrada sin vida dentro de la maletera de un vehículo, mientras que su pareja, Gustavo Gabriel O. R., de 26 años, estaba en el interior del motorizado.

El director de la Felcv, Angelo Cabrera, informó que el personal policial acudió al lugar junto a un equipo multidisciplinario para realizar el levantamiento legal de ambos cuerpos. Posteriormente, fueron trasladados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para las autopsias médico-legales.

“Se hace el levantamiento legal de ambos cadáveres porque se considera que es un feminicidio seguido de suicidio. Los cuerpos fueron llevados a la morgue para la autopsia médico-legal”, explicó Cabrera.

El jefe policial señaló que los estudios forenses establecieron que ambas personas fallecieron por traumatismo craneoencefálico producido por proyectiles de arma de fuego, con orificios de entrada y salida.

Investigan el vínculo

Cabrera indicó que ambos fallecidos ya fueron identificados y que la Policía trabaja para establecer el vínculo que existía entre ellos. “Estamos en investigación para saber el vínculo”, acotó.

Asimismo, confirmó que el vehículo fue precintado para realizar los peritajes correspondientes. En su interior se encontraron manchas hemáticas y un arma de fuego, elementos que forman parte de la investigación.

Sobre las posibles causas del hecho, el director de la Felcv indicó que la hipótesis que se considera con mayor probabilidad es un motivo pasional, aunque las circunstancias todavía deben ser esclarecidas mediante las diligencias investigativas.

El caso fue reportado cerca de las 21:45 del jueves 29 de octubre, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona sin vida dentro de un vehículo estacionado en inmediaciones del monumento de la Coronilla. Durante la intervención policial se descubrió también el cuerpo de la mujer en la maletera.