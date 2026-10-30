Don Andrés necesita ayuda para continuar su lucha contra el cáncer

Don Andrés Barbosa, de 77 años, enfrenta una dura batalla contra el cáncer en el ojo y necesita nuevamente de la solidaridad de la población para continuar con su tratamiento.

Hasta el momento recibió dos sesiones de quimioterapia, que permitieron reducir considerablemente el tamaño del tumor. Sin embargo, todavía debe completar entre seis y ocho sesiones para posteriormente recibir radioterapia y, si su evolución lo permite, someterse a una cirugía.

"Necesito un poquito más porque quiero vivir. Y le pido a todos en Santa Cruz que me colaboren, que yo quiero vivir un poquito más”, manifestó.

Los primeros resultados del tratamiento son alentadores. Según explicó Albertina, después de las dos sesiones de quimioterapia el tumor disminuyó entre un 60% y 70%, lo que también permitió mejorar las condiciones de vida de don Andrés, quien anteriormente sufría constantes dolores y sangrados que no le permitían descansar con tranquilidad.

Sin embargo, los gastos médicos representan una dificultad para continuar con el tratamiento. Su sobrina explicó que la quimioterapia cubre aproximadamente el 50% de los costos, mientras que los exámenes y estudios previos deben pagarse por separado. A esto se suman los medicamentos y las curaciones.

La próxima sesión de quimioterapia está programada para el 4 de noviembre y, de acuerdo con lo indicado por los médicos, deberá completar entre seis y ocho sesiones, realizadas aproximadamente cada 20 días.

Posteriormente tendrá que ingresar a radioterapia y esperar a que el tumor reduzca lo suficiente para que los especialistas puedan evaluar una cirugía. La familia explicó que todavía no existe una cifra exacta de los recursos que necesitarán, debido a que los gastos varían durante cada etapa del tratamiento.

Las personas que deseen colaborar con don Andrés pueden comunicarse a los números 780 04 055 - 780 49 061 - 688 13 032.