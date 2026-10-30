Exjefe policial Ferrufino ampliará su declaración este viernes

El teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, recluido preventivamente en el penal de Patacamaya, ampliará su declaración este viernes a las 11:00 dentro de la investigación por los bienes y maletas retirados durante el operativo de captura de Sebastián Marset, informó su abogado Freddy Velásquez.

La declaración había sido inicialmente prevista para el 3 de noviembre, pero la defensa solicitó adelantarla tras conocerse nuevos elementos y testimonios relacionados con los operativos ejecutados simultáneamente la madrugada de la captura del narcotraficante uruguayo.

“Se ha solicitado una declaración ampliatoria que en primera instancia se había señalado para el próximo martes 3 de noviembre. Sin embargo, hemos vuelto a hacer un reclamo porque consideramos que era un tiempo excesivo y se ha señalado para mañana a las 11 de la mañana”, explicó Velásquez.

Defensa asegura que Ferrufino estaba en otro inmueble

Velásquez sostuvo que la ampliación de declaración permitirá incorporar elementos que, según su criterio, respaldan la versión de que Ferrufino no participó en el inmueble donde fue capturado Sebastián Marset.

La defensa menciona, entre otros elementos, la declaración del capitán Guillermo Ruiz, quien habría señalado ante el Ministerio Público que Ferrufino “se encontraba en otro punto donde simultáneamente se ordenó operar”.

“No existe un solo indicio material que pueda demostrar que el señor teniente coronel Ferrufino se haya apoderado de algún objeto”, sostuvo el abogado.

Según Velásquez, Ferrufino estuvo asignado a otro operativo relacionado con Tatiana Marset y un grupo de seguridad, y permaneció en ese inmueble desde aproximadamente las 02:55 hasta las 09:00 o 10:00 de la mañana.

Estas afirmaciones corresponden a la estrategia de defensa y deberán ser valoradas por el Ministerio Público y las autoridades judiciales.

Nuevas revelaciones motivaron la ampliación

El abogado indicó que la decisión de ampliar la declaración fue tomada después de conocerse nuevos videos, testimonios y declaraciones de otros policías que participaron en los procedimientos.

Entre ellos mencionó al teniente coronel Erick Correa, al capitán Ruiz y declaraciones públicas de Tatiana Marset que, según la defensa, coincidirían en que existieron operativos paralelos en diferentes inmuebles.

Velásquez aseguró que Ferrufino mantendrá la versión brindada inicialmente y únicamente realizará precisiones sobre estos nuevos elementos.

“Él ha mantenido siempre su verdad. La declaración no se va a alterar en absoluto, solamente se harán algunas aclaraciones”, señaló.

Defensa buscará revocar detención preventiva

Además de la declaración, la defensa tiene prevista para el próximo martes a las 13:30 una audiencia de apelación incidental contra la determinación que envió preventivamente a Ferrufino a Patacamaya.

Velásquez cuestionó la resolución judicial y anunció que solicitará que su defendido pueda continuar el proceso en libertad.

“Esperemos que estos indicios puedan ser valorados y no se opongan a una solicitud de que el teniente coronel Ferrufino pueda defenderse en libertad”, manifestó.