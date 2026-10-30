Dictan 30 años de cárcel para una joven por la muerte de su bebé en Cochabamba

Una joven de 19 años fue condenada a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por el infanticidio de su bebé de tres meses en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba. La sentencia deberá cumplirla en el penal de San Sebastián Mujeres.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez Tapia, informó que el Ministerio Público demostró la responsabilidad de Eliana C. A. en la muerte del lactante, por lo que la autoridad jurisdiccional dictó la sentencia condenatoria mediante un procedimiento abreviado.

“En audiencia de medidas cautelares, la imputada admitió el delito asegurando que no podía mantener al lactante y se sometió a un procedimiento abreviado en el que recibió una condena de 30 años de presidio”, señaló el fiscal.

Ordóñez explicó que entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentra la autopsia médico-legal, que determinó que el bebé falleció por asfixia por sumersión, asociada a la obstrucción de las vías respiratorias por líquido y anoxia.

Asimismo, las investigaciones permitieron identificar a la madre y emitir la correspondiente orden de aprehensión para ponerla a disposición de la autoridad judicial.

El caso se conoció el 21 de octubre

El fiscal de materia asignado al caso, Edson Orellana Marín, informó que el hecho salió a la luz el 21 de octubre de 2026, después de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de un bebé sin vida dentro de un pozo de agua en la zona de Huancarani Rosario, municipio de Sipe Sipe.

Tras las investigaciones y la recolección de pruebas, el Ministerio Público logró establecer la responsabilidad de la joven madre, quien recibió la pena máxima de 30 años de prisión por el delito de infanticidio.