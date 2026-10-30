Don Silverio celebra un siglo de vida en Santa Cruz rodeado del cariño de su familia

El departamento de Santa Cruz se viste de fiesta para celebrar un hito excepcional: el señor Silverio Farfán cumple este día un siglo de vida, alcanzando los 100 años rodeado del afecto, respeto y el cariño incondicional de sus seres queridos.

Con la lucidez y la alegría que lo caracterizan, don Silverio compartió algunos detalles de los hábitos alimenticios que lo acompañaron desde su juventud y que, según su experiencia, han marcado su camino:

"Siempre desde bien chico he comido tostadito, he comido phiri, después el sanco. El sanco es más blandito que el phiri, es de harina de maíz. Yo no tuve hijos, mi señora tuvo. Bueno, tuve una sola mujer y he tenido nueve hijos", expresó entre risas, demostrando el buen humor y las bromas que mantiene intactas.

La celebración familiar estuvo llena de emotividad y agradecimiento hacia Dios por permitirles compartir este momento histórico junto al patriarca de la familia.

"Estoy muy agradecida con Dios, porque tengo de regalo a mi padre todavía con vida, y doy gracias porque es un buen padre para nosotros", resaltó conmovida una de sus hijas.

Por su parte, su nieta expresó con suma felicidad: "Agradecida con Dios porque está mi abuelito, son 100 años de vida, entonces feliz".

Don Silverio se consolida así como un símbolo de fortaleza, memoria y unión familiar en tierras cruceñas.