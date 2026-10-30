Magisterio urbano marcha en La Paz contra la descentralización educativa

La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia protagonizó este viernes una marcha por el centro de La Paz en rechazo al proceso de descentralización educativa, luego de que el sector no alcanzara un acuerdo durante el diálogo desarrollado en Cochabamba.

La movilización reúne principalmente a trabajadores de diferentes institutos técnicos, quienes expresaron su rechazo a que determinadas responsabilidades sean transferidas a las gobernaciones.

Según los movilizados, existe preocupación porque los gobiernos departamentales no cumplirían adecuadamente con las disposiciones relacionadas con el funcionamiento de los centros educativos.

Cuestionan condiciones de infraestructura

Entre las observaciones planteadas por el sector también figuran problemas relacionados con infraestructura y otras condiciones necesarias para el funcionamiento de los institutos técnicos.

Los representantes del magisterio consideran que la descentralización podría generar dificultades adicionales si las gobernaciones no cuentan con los recursos o mecanismos suficientes para responder a las necesidades del sector.

No descartan paro de 48 horas

Tras no alcanzar acuerdos en las negociaciones realizadas en Cochabamba, los trabajadores advirtieron que podrían radicalizar sus medidas de presión.

Entre las acciones que se analizan se encuentra la posibilidad de convocar a un paro de 48 horas, aunque hasta el momento la medida no fue confirmada.

La marcha avanzó durante la jornada hacia el centro paceño mientras los dirigentes esperan nuevas respuestas de las autoridades para definir los siguientes pasos de su movilización.