La inseguridad mantiene en alerta a los vecinos del barrio Paitití, en inmediaciones de la avenida Arroyito, entre el noveno y décimo anillo de Santa Cruz de la Sierra. Varias personas denunciaron haber sido víctimas de robos a sus viviendas y, tras reconocer el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables, iniciaron una persecución que terminó en un inmueble de la zona.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, los sospechosos se trasladaban en una vagoneta negra que tenía el número 69 en una de sus ventanas. Gracias a las características del motorizado y a la colaboración de otras personas, lograron ubicar el vehículo y llegar hasta el domicilio donde se encontraban los presuntos delincuentes.

Sin embargo, el intento de interceptarlos terminó en una situación de riesgo. El afectado aseguró que los sujetos estaban armados y que uno de ellos lo amenazó directamente con un arma de fuego.

“Correcto. Hoy día, gracias a los amigos, encontramos las características de la movilidad y llegamos a este lugar. Llegué a encontrarlo con ellos y ellos estaban armados. Ya no pudimos capturar. Varios vehículos que ya estaban en persecución de ellos por bastante tiempo, pero ellos estaban armados y me encañonaron. Eran tres, acento peruano, pero aquí estaban en el domicilio donde ellos salieron”, relató.

El hombre insistió en que sintió temor por su vida al ser amenazado y pidió a las autoridades que investiguen el caso y den con el paradero de los involucrados.

“Fui encañonado. Espero que la Policía agarre esta banda porque parece que aquí, viendo las imágenes, que hay bastantes víctimas. Espero que agarren esta banda de peruanos”, agregó.

Tenían objetos preparados para sacar

Según los testimonios recogidos en el lugar, los sospechosos habrían ingresado a otro domicilio y posteriormente se trasladaron hasta el inmueble intervenido, donde presuntamente tenían varios objetos arrinconados cerca de una barda, aparentemente listos para retirarlos.

La persecución de las víctimas habría frustrado el traslado de esos bienes. En su intento de escapar, los sujetos habrían derribado el portón del domicilio, dejando daños en el ingreso del inmueble.

Hasta el lugar llegaron la propietaria de la vivienda y efectivos policiales de diferentes unidades, quienes comenzaron a realizar las primeras actuaciones investigativas. También se observaron algunos objetos que presuntamente estarían relacionados con los hechos denunciados.

Por el momento, no se informó sobre personas identificadas o aprehendidas por este caso. Los investigadores deberán establecer quiénes participaron en los robos y si existe una conexión entre los distintos hechos denunciados por los vecinos.

Mientras tanto, los habitantes del barrio Paitití expresaron su preocupación por los constantes robos a domicilios y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos hechos delictivos y garantizar la seguridad de las familias de la zona.