Cuarto intermedio en la audiencia de hijo de Jhonny Fernández; juez definirá su situación jurídica

La audiencia de medidas cautelares de Max Jhony Fernández Rea, hijo del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ingresó en cuarto intermedio a las pasadas las 15:30 de este viernes 30 de octubre, en el Palacio de Justicia. El joven es investigado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas.

La audiencia se instaló cerca de las 11:00, pero la autoridad jurisdiccional determinó suspender momentáneamente su desarrollo. Mientras tanto, se aguarda que la sesión sea reinstalada en los próximos minutos para que el juez determine la situación jurídica del investigado.

A su llegada al Palacio de Justicia, Fernández Rea fue abordado por los medios de comunicación, que intentaron conocer su versión sobre los hechos que derivaron en su aprehensión. Sin embargo, el joven evitó responder a las preguntas y no brindó declaraciones a la prensa.

Su aprehensión se produjo durante el allanamiento a las instalaciones de Fundamax, donde se encontraba junto a su padre. De acuerdo con los antecedentes del caso, durante el operativo policial habría intentado impedir que los efectivos ejecutaran la orden de aprehensión contra la exautoridad municipal.

El caso se desarrolla un día después de que un juez determinara la detención preventiva de Jhonny Fernández por 180 días en la cárcel de Palmasola, dentro del proceso por la presunta malversación de Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales.