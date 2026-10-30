Castro cierra gestión al frente de Diputados y lo califica de un “excelente trabajo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, cerró este viernes su gestión al frente de la directiva camaral y calificó como “excelente” el trabajo desarrollado durante la legislatura, antes de dar paso al proceso para la elección de las nuevas autoridades para la gestión 2026-2027.

La Cámara instaló su 219.ª sesión ordinaria con el quórum reglamentario y posteriormente ingresó en cuarto intermedio. Durante el cierre, Castro presentó un balance de la gestión y destacó los resultados alcanzados.

“Se ha hecho excelente trabajo, estimados colegas. Se viene más trabajo”, afirmó.

Castro destaca producción legislativa

Durante su informe, el presidente saliente enumeró diferentes indicadores de la gestión parlamentaria, entre ellos proyectos, leyes, instrumentos de fiscalización y resoluciones aprobadas durante el último año.

Castro reportó 3.317 instrumentos de fiscalización, entre peticiones de informe escrito y oral, además de 11 interpelaciones.

También mencionó 225 minutas de comunicación, 16 declaraciones camarales, 702 homenajes camarales y 208 resoluciones camarales.

Según su evaluación, estos resultados muestran un incremento importante en la actividad legislativa.

“Según los números, casi hemos duplicado la gestión legislativa del anterior régimen en este primer año, en relación al anterior año”, sostuvo.

Agradece a la directiva y a los legisladores

Castro también destacó el trabajo de quienes lo acompañaron durante su gestión y calificó a la directiva como un equipo de alto nivel.

“Una directiva de lujo, personas muy profesionales en el trabajo, que cada uno ha asumido su responsabilidad”, manifestó.

El legislador agradeció además a los presidentes de las diferentes comisiones, comités y al conjunto de diputados que participaron en la actividad legislativa.

“A todos los colegas que han aportado en la legislatura de este año que ya está acabando, les doy las gracias, principalmente a nombre de la directiva de la Cámara de Diputados”, expresó.

Diputados preparan elección de nueva directiva

Tras el cierre de la sesión ordinaria, Castro anunció un cuarto intermedio para permitir que las diferentes bancadas y organizaciones políticas sostengan reuniones internas antes de la sesión preparatoria.

La reinstalación fue fijada para las 17:30, cuando se prevé avanzar con la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados para la gestión 2026-2027.

La definición marcará el cierre formal de la administración encabezada por Castro y el inicio de una nueva etapa en la conducción de la Cámara Baja.