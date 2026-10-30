¡Que no le cobren de más! Conozca cuánto cuestan las flores para Todos Santos

La normativa emitida para el Plan Todos Santos 2026 busca evitar especulaciones en los centros de abastecimiento de la ciudad.
30/10/2026 19:28
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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hizo oficial la escala referencial de precios al por menor para la comercialización de flores en vísperas de la festividad de Todos Santos. A través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, el municipio busca garantizar tarifas justas y evitar incrementos arbitrarios durante estos días.
El Departamento de Defensa al Consumidor implementó el ‘Plan Todos Santos 2026’ con el propósito de fiscalizar los puntos de venta en la capital oriental. La medida establece parámetros claros tanto para el expendio por unidad como por docena y amarrado en diversas variedades.
Lista de precios referenciales
A continuación, se detalla el listado difundido por el municipio cruceño:
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