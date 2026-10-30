¡Que no le cobren de más! Conozca cuánto cuestan las flores para Todos Santos

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hizo oficial la escala referencial de precios al por menor para la comercialización de flores en vísperas de la festividad de Todos Santos. A través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, el municipio busca garantizar tarifas justas y evitar incrementos arbitrarios durante estos días.

El Departamento de Defensa al Consumidor implementó el ‘Plan Todos Santos 2026’ con el propósito de fiscalizar los puntos de venta en la capital oriental. La medida establece parámetros claros tanto para el expendio por unidad como por docena y amarrado en diversas variedades.

Lista de precios referenciales

A continuación, se detalla el listado difundido por el municipio cruceño:

Ramo popular: Bs 15 a 20 por unidad.

Bs 15 a 20 por unidad. Rosas de exportación: Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena.

Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena. Rosas locales: Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena.

Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena. Gladiolos de La Paz: Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena.

Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena. Gladiolos de Cochabamba: Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena.

Bs 8 por unidad y Bs 80 por docena. Clavelines de Cochabamba: Bs 5 por unidad y Bs 50 por docena.

Bs 5 por unidad y Bs 50 por docena. Crisantemos de empresa local: Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena.

Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena. Grissoles: Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena.

Bs 9 por unidad y Bs 90 por docena. Gerber local: Bs 10 por unidad y Bs 120 por docena.

Bs 10 por unidad y Bs 120 por docena. Cartuchos: Bs 3 por unidad y Bs 30 por docena.

Bs 3 por unidad y Bs 30 por docena. Ave de paraíso: Bs 7 por unidad y Bs 70 por docena.

Bs 7 por unidad y Bs 70 por docena. Lirios por tallo grande perfumado: Bs 25 por unidad y Bs 250 por docena o tallo.

Bs 25 por unidad y Bs 250 por docena o tallo. Lirios por tallo chico normal: Bs 18 por unidad y Bs 180 por docena.

Bs 18 por unidad y Bs 180 por docena. Ilusión de Cochabamba: Bs 200 por amarro.

Bs 200 por amarro. Ilusión paceña: Bs 80 por amarro.

Bs 80 por amarro. Saticia: Bs 120 por paquete.

Bs 120 por paquete. Licianto: Bs 150 por paquete.

Bs 150 por paquete. Monte casino: Bs 90 por paquete.

Bs 90 por paquete. Crisantemos pompom: Bs 250 por amarro.

Bs 250 por amarro. Astromelias: Bs 170 por amarro.

Bs 170 por amarro. Margarita de Cochabamba: Bs 250 por amarro.