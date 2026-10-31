Vocero: Paz viajará a Europa para buscar inversión, cooperación y recursos

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el viaje del presidente Rodrigo Paz Pereira a Europa tendrá como principal objetivo conseguir cooperación, inversiones y financiamiento para Bolivia, además de recuperar espacios internacionales que, según el Gobierno, el país perdió durante los últimos años.

“Buscamos conseguir cooperación, más inversión y más recursos para reconstruir el país. Bolivia necesita inversión, cooperación y financiamiento y, para conseguirlo, hay que salir a buscarlo”, manifestó Gálvez.

Participará en la Cumbre Iberoamericana

El eje central del viaje será la participación de Paz en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

La Presidencia confirmó que el mandatario asistirá al encuentro como parte de una estrategia destinada a fortalecer relaciones diplomáticas, comercio exterior y oportunidades de inversión.

Gálvez indicó que la agenda todavía es preliminar y puede sufrir modificaciones.

Reuniones con empresarios y organismos internacionales

Entre las actividades inicialmente programadas aparecen reuniones con representantes de organismos multilaterales y autoridades europeas.

Gálvez mencionó posibles encuentros con el presidente ejecutivo de la CAF, representantes de la UNESCO, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y autoridades de la Comisión Europea.

También se prevén reuniones con empresas interesadas en invertir en Bolivia, particularmente en el sector hidrocarburífero, además de la participación del mandatario en el Encuentro Empresarial Iberoamericano.

“El presidente está yendo a Europa a buscar recursos y oportunidades para reconstruir el país”, sintetizó el vocero.

Presentará resultados a su retorno

Gálvez adelantó que, una vez concluido el viaje, Paz presentará un informe sobre los resultados obtenidos durante sus reuniones.

El Gobierno sostiene que la nueva agenda internacional busca que Bolivia vuelva a participar en espacios de decisión y fortalezca sus relaciones con organismos financieros, gobiernos y empresas extranjeras.

“Bolivia vuelve a sentarse en las mesas donde se toman decisiones y donde debemos estar presentes”, señaló Gálvez.