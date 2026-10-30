Gobierno anuncia 12 días de rendición de cuentas por el primer año de gestión

El Gobierno anunció un proceso ampliado de rendición de cuentas por el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz, que incluirá informes públicos de los 12 ministerios durante 12 jornadas consecutivas, informó el vocero presidencial José Luis Gálvez.

Según explicó, la instrucción del mandatario es que el balance del primer año no se reduzca únicamente a un discurso presidencial, sino que cada cartera de Estado explique públicamente qué recibió, qué decisiones adoptó, cuáles fueron sus resultados y qué tareas quedaron pendientes.

“No solo va a informar el Presidente, sino que va a informar todo el gabinete de ministros”, señaló Gálvez.

Paz remitirá informe escrito a la Asamblea

Gálvez explicó que el Ejecutivo cumplirá con la obligación constitucional de remitir a la Asamblea Legislativa un informe escrito sobre el estado de la administración pública y las actividades realizadas durante la gestión.

La Constitución establece que el Presidente debe presentar anualmente a la Asamblea el informe escrito correspondiente, acompañado de las memorias ministeriales. La Presidencia confirmó este viernes que Paz cumplirá con ese procedimiento y coordinará con el Legislativo una fecha para su exposición presencial.

“12 ministros, 12 informes, 12 días”

A partir del 9 de noviembre, según el cronograma anunciado por Gálvez, comenzará una ronda de presentaciones públicas de los ministerios.

“12 ministros, 12 informes, 12 días de rendición de cuentas, además del informe presidencial”, resumió el vocero.

Cada ministerio deberá informar sobre la situación en la que recibió su cartera, las decisiones asumidas, las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos, los problemas identificados y las perspectivas para 2027.

Paz dará un mensaje tras regresar de España

Gálvez adelantó que, después de retornar de su viaje a España, Paz se dirigirá al país para realizar una recapitulación de su primer año de mandato.

En caso de que la Asamblea Legislativa formalice una invitación y coordine una fecha con el Ejecutivo, el Presidente también acudirá al Legislativo para realizar su presentación presencial.

“No va a haber menos rendición de cuentas o informes; habrá 12 ministros, un informe escrito y un informe presidencial haciendo una recapitulación pormenorizada de estos 12 meses de gestión”, sostuvo Gálvez.