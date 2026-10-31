Vocero: “Hay una inundación de audios que no tienen fuente”

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respaldó la creación de una unidad especializada en cibercrimen dentro del Ministerio Público y afirmó que resulta necesario esclarecer el origen, propósito y autenticidad de los numerosos audios que han comenzado a circular en redes sociales y que son atribuidos a diferentes autoridades y personas vinculadas al Gobierno.

“Hemos visto que hay una inundación de audios que no tienen fuente, que hay que preguntarse cuál es el propósito con el cual se comparten, quién los comparte y ver si son reales o no y que se verifiquen”, manifestó Gálvez.

La fiscalía general informó esta semana sobre la creación de una instancia especializada en cibercrimen, con capacidad para analizar audios, videos y otros archivos digitales y establecer su autenticidad y trazabilidad.

Ejecutivo pide verificar los audios

Gálvez sostuvo que las grabaciones difundidas no deberían asumirse automáticamente como verdaderas sin que previamente sean sometidas a procedimientos técnicos.

El vocero presidencial consideró necesario establecer quién genera o difunde estos materiales, con qué finalidad y si fueron manipulados.

“Es importante, al tiempo de estar inundados por este tipo de acciones. Así que dejemos eso en manos de la Justicia”, señaló.

Gobierno dice que respetará independencia de la Fiscalía

Consultado sobre si el Ejecutivo colaborará con las investigaciones, Gálvez afirmó que el Gobierno mantendrá una posición de respeto a la independencia de poderes.

“No hay mucho que nosotros como Ejecutivo podamos hacer para colaborar, salvo lo que hemos dicho desde siempre: respetamos la independencia de poderes y hacemos votos para que la Justicia funcione como debe funcionar”, señaló.

El vocero sostuvo que las nuevas decisiones asumidas por el Ministerio Público pueden contribuir a recuperar la institucionalidad del sistema judicial.

“Creemos que realmente estamos dando pasos hacia la reconstrucción de una Justicia”, afirmó.