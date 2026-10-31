Gobernador pide eliminar la subvención a la gasolina y aplicar el 50-50

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se pronunció sobre el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 y sostuvo que eliminar la subvención a la gasolina es necesario para evitar mayores presiones sobre la economía boliviana. Asimismo, afirmó que la Agenda 50-50 debe estar contemplada en la planificación económica del próximo año.

Velasco cuestionó la continuidad de la subvención a los carburantes y aseguró que mantenerla sería un crimen para la economía del país.

“Mantener la subvención sería un crimen para la economía boliviana, porque la política de comprar caro en dólares y vender barato en bolivianos no es sostenible en el tiempo”, manifestó.

En ese sentido, el gobernador recordó que el Gobierno ya aplicó una eliminación parcial de la subvención al diésel, medida que, según indicó, fue respaldada por su administración.

Sin embargo, insistió en que ahora también debe retirarse la subvención a la gasolina, debido a que considera que el Estado no puede continuar comprando combustible a precios elevados en el exterior para comercializarlo a un costo menor en el mercado interno.

Por otra parte, Velasco se refirió a la Agenda 50-50 y aseguró que este planteamiento debe formar parte del próximo año, con la incorporación gradual de las gobernaciones, alcaldías y universidades al esquema de coparticipación de recursos.

“Las gobernaciones van a coparticipar, igual que las alcaldías, igual que las universidades, en una menor escala, de manera gradual, pero vamos a coparticipar”, afirmó.

Finalmente, el gobernador señaló que para analizar el PGE 2027 también se debe revisar el déficit fiscal y la distribución de los recursos, aspectos que considera fundamentales dentro de la planificación económica del país.