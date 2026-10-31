Dictan seis meses de detención preventiva para los hermanos Torrico en el penal de San Pablo

En audiencia de medidas cautelares celebrada este viernes, la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pablo para Alain Wilbur Torrico Quiroga (exdirigente del MAS y presidente de una cooperativa minera) y su hermano Saúl Torrico Quiroga. Ambos son procesados por los delitos de portación ilegal de armas, fabricación y tenencia ilícita de explosivos, además de ser investigados paralelamente por el hallazgo de restos humanos en su domicilio de Quillacollo.

La resolución judicial marca un nuevo hito en el caso que ha sacudido la escena política departamental, lo que desencadenó una ola de reacciones cruzadas entre el Ejecutivo, autoridades locales y dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Loza rechaza vínculos y denuncia "armazón"

Tras aparecer en el diagrama de llamadas presentado la víspera por la Policía Boliviana —donde se le atribuía un supuesto contacto con Alain Torrico para coordinar movilizaciones en noviembre—, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, desmintió categóricamente las sindicaciones y calificó la acusación como una maniobra gubernamental para perjudicarlo.

"Yo lamento inventarse cosas. Nunca había tenido contacto con ese señor, ni le conozco definitivamente nada, cero. No sé de dónde viene, cómo se atribuyen para mentir semejante cosa [...] Para mí esto es una definición de burla. El gobierno tiene un plan de sembrar pruebas a mi persona y peor todavía a Evo Morales. Si no tienen la capacidad de eso, se van a atrever a atentarnos la vida", aseveró Loza.

Asimismo, el Gobernador sugirió que Torrico tendría posturas contrarias a su línea política, recordando que en conflictos pasados sectores afines habrían protestado en su contra, y sentenció: "La persona equivocada la han detenido; es parte del gobierno".

Por su parte, la directiva departamental del MAS, a través de Grover García, desmintió que el aprehendido forme parte de sus estructuras orgánicas: "No lo conocemos, no es parte del MAS ni de la directiva. Puede ser un militante o simpatizante, pero no es del MAS", puntualizó.

En contraparte, desde el nivel central del Estado y sectores oficialistas se insistió en la gravedad de los hallazgos en Quillacollo —que incluyen abundante material explosivo, mechas y un osario femenino con más de un año de data—, vinculando a los investigados con planes de desestabilización para noviembre.

Desde la Alcaldía de Cochabamba advirtieron sobre la peligrosidad de la red descubierta.

"Lo hemos dicho, el movimiento que lidera Evo Morales es una organización que lo único que busca es retomar el poder para delinquir [...] Es preocupante que un dirigente perteneciente a un círculo muy cercano del evismo esté implicado en esto, y debe investigarse de manera profunda y acelerada".

En el ámbito legislativo, las posturas se dividieron. El asambleísta Joel Flores respaldó las acciones policiales al señalar que se está deteniendo a personas activas en la provisión de dinamita para bloqueos pasados vinculados al sector minero-evista. En una línea más crítica, el senador Apolinar Rivera cuestionó las coartadas políticas y recordó antecedentes de conflictos en el departamento, mientras que parlamentarios opositores y oficialistas exigen que las pericias técnicas de los teléfonos celulares esclarezcan los verdaderos alcances de la red de comunicaciones.

Las investigaciones continuarán en las próximas semanas bajo la dirección fiscal, mientras los hermanos Torrico cumplen su reclusión en el penal de San Pablo.